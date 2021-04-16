第二批11家互联网企业 公开依法合规经营承诺书 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 中国继续互联网领域的反垄断，国家市场监督管理总局昨天公布第二批11家互联网平台企业向社会公开依法合规经营承诺书，包括滴滴、快手、哔哩哔哩、腾讯等。据《北京商报》报道，市监总局官网刊登的名单中还包括每日优鲜、国美在线、盒马鲜生、携程、网易严选、蘑菇街与云集共11家企业。中国正在重拳整治互联网平台乱象，市场监管总局前天公布了第一批互联网平台企业向社会公开依法合规经营承诺共12家企业，包括百度、京东、美团、奇虎360、微店、新浪微博、字节跳动、叮咚买菜、拼多多、小红书、苏宁易购与唯品会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马云 阿里巴巴 二选一 中国互联网 反垄断 传字节跳动启动赴港上市流程 日本番茄酱厂商可果美 暂停从新疆采购番茄糊