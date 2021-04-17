中国第一季GDP增长18.3% 有记录以来最高 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年4月17日 5:00 AM 中国国家统计局发布的数据显示，第一季经济一些重要指标的同比增速都超过两位数。图为一名中国工人前天在湖北武汉东风本田汽车厂的一条装配线上工作。（法新社） 字体大小: 小 中 大 受上年较低基数、国内外需求增强等影响，中国经济今年一季度开局良好，国内生产总值（GDP）同比增长18.3%，是官方自1992年开始有季度经济记录以来的最快增速。中国国家统计局昨天公布，一季度GDP达24.93万亿元人民币（4.98万亿新元），按可比价格计算，同比增长18.3%，比2020年四季度环比增长0.6%，比2019年一季度增长10.3%，两年平均增长5.0%。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国经济 GDP 2021年一季度 中国国家统计局 国内生产总值 消费 疫情 日本番茄酱厂商可果美 暂停从新疆采购番茄糊 第二批11家互联网企业 公开依法合规经营承诺书