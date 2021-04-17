中国第一季GDP增长18.3% 有记录以来最高

受上年较低基数、国内外需求增强等影响，中国经济今年一季度开局良好，国内生产总值（GDP）同比增长18.3%，是官方自1992年开始有季度经济记录以来的最快增速。

中国国家统计局昨天公布，一季度GDP达24.93万亿元人民币（4.98万亿新元），按可比价格计算，同比增长18.3%，比2020年四季度环比增长0.6%，比2019年一季度增长10.3%，两年平均增长5.0%。