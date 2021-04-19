未被美贴操纵标签 台称未用汇率政策谋优势 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月19日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 针对未被美国贴上汇率操纵标签一事，台湾央行昨天表示先前已与美方沟通，强调台湾汇率政策旨在维持有秩序的外汇市场及金融稳定，从未意图获取不公平的贸易优势。尽管台湾已达美国的汇率操纵标准，但拜登政府上周公布的第一份外汇政策报告中，未给台湾贴上汇率操纵标签。据路透社报道，台湾央行昨天表示，在美国发布汇率报告之前已与美财政部沟通，建议或可考量在冠病疫情期间，暂缓三项检视标准之适用；且强调汇率政策旨在维持外汇市场秩序及金融稳定，从未意图获取不公平的贸易优势，或影响国际收支的有效调节。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 台湾 汇率操纵 央行 传原行政总裁兼大股东刘长乐 已脱售几乎所有凤凰卫视股份 中国央行副行长：数字人民币试点扩大但推出时间未敲定