未被美贴操纵标签 台称未用汇率政策谋优势

针对未被美国贴上汇率操纵标签一事，台湾央行昨天表示先前已与美方沟通，强调台湾汇率政策旨在维持有秩序的外汇市场及金融稳定，从未意图获取不公平的贸易优势。

尽管台湾已达美国的汇率操纵标准，但拜登政府上周公布的第一份外汇政策报告中，未给台湾贴上汇率操纵标签。

据路透社报道，台湾央行昨天表示，在美国发布汇率报告之前已与美财政部沟通，建议或可考量在冠病疫情期间，暂缓三项检视标准之适用；且强调汇率政策旨在维持外汇市场秩序及金融稳定，从未意图获取不公平的贸易优势，或影响国际收支的有效调节。