上海国际车展 多家汽车制造商强调加速电动化

（上海综合讯）在全球汽车行业向电动化与智能化转型发展的背景下，昨天（4月19日）开幕的2021上海国际车展上，多家汽车制造商强调要加速电动化，未来将扩大公司旗下电动汽车的阵容。

综合中新社与路透社报道，德国宝马汽车（BMW）中国业务负责人戈勒（Jochen Goller）在车展上称，2023年宝马汽车将在中国市场推出12款电动汽车出售。宝马也计划到2025年，纯电动汽车将占公司在中国市场销量的四分之一；去年，公司的这一占比约为4%。宝马此前表示，预计到2030年，纯电动汽车将占其全球销量的一半。

丰田到2025年将推出15种纯电动汽车

日本丰田汽车称，到2025年将在全球推出15种纯电动汽车（BEV），从而扩大其电动汽车阵容，以便在2050年之前实现碳中和。此外，到2025年，丰田计划在中国推出20多种新能源汽车。

百度集团资深副总裁李震宇在车展上说，预计未来三到五年，公司将向100万辆汽车提供其阿波罗（Apollo）自动驾驶系统。

百度在2017年成立了自动驾驶系统部门阿波罗，主要提供人工智能技术并与吉利集团、福特汽车和广汽集团等汽车厂商合作。

特斯拉副总裁陶琳也在车展上指出，特斯拉在中国的数据中心将在今年第二季度建成。她说，特斯拉在中国采集数据时会严格遵守中国法律法规，“所有传感器设置的初衷是为了让驾驶更安全，此外消费者其实是可以选择开启或是关闭的。”

此前在中国发展高层论坛上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）称，特斯拉绝不会向美国政府提供其在中国或其他国家所收集的任何车辆数据。

消息人士称，特斯拉未来还将在中国进行从零开始的整车研发，针对中国消费者的研究做一些产品设计和功能设计，销往全球。