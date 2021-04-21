重庆经济首季大涨18.4％ 但仅以微弱领先全国增速 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 重庆经济今年第一季度同比大涨18.4％，但仅以0.1个百分点微弱领先中国全国增速。尽管官方形容最新宏观数据实现“开门红”，但也提醒总体形势依然严峻复杂，重庆主要经济指标增速今年可能呈“前高后低”发展态势。学者：成绩不亮眼仅把去年跌幅补回受访学者认为，重庆首季度经济成绩并不亮眼，仅把去年的跌幅补回。在全球冠病疫情目前尚未趋稳、中国外贸依然强劲之际，东部产业向西转移也尚未启动，重庆经济仍在等待“内循环”战略可能带来的红利。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 重庆经济 冠病疫情 重庆市统计局副局长项铁林 中共重庆市委书记陈敏尔 铁路建设出现偏差 中国将严禁变相建地铁和轻轨 受益于就地过年及新兴经济 北京经济今年首季强劲复苏