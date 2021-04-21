重庆经济首季大涨18.4％ 但仅以微弱领先全国增速

重庆经济今年第一季度同比大涨18.4％，但仅以0.1个百分点微弱领先中国全国增速。尽管官方形容最新宏观数据实现“开门红”，但也提醒总体形势依然严峻复杂，重庆主要经济指标增速今年可能呈“前高后低”发展态势。

学者：成绩不亮眼

仅把去年跌幅补回

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受访学者认为，重庆首季度经济成绩并不亮眼，仅把去年的跌幅补回。在全球冠病疫情目前尚未趋稳、中国外贸依然强劲之际，东部产业向西转移也尚未启动，重庆经济仍在等待“内循环”战略可能带来的红利。