台官员：美技术限制令料削弱大陆对台半导体威胁

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月24日 5:00 AM

台湾行政院政务委员兼任国家发展委员会主任委员龚明鑫认为，台湾半导体有多年的成长空间，竞争者在未来10年都会很少。（路透社）
台湾行政院政务委员兼任国家发展委员会主任委员龚明鑫认为，台湾半导体有多年的成长空间，竞争者在未来10年都会很少。（路透社）

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台湾高级官员相信，台湾半导体业增长势头将维持数年，而美国的技术限制令削弱了来自中国大陆的威胁。

据路透社昨天报道，台湾行政院政务委员兼国家发展委员会主任委员龚明鑫说，台湾半导体有多年的成长空间，无须担心供过于求，竞争者在未来约10年都会很少。

龚明鑫透露，从现在到2025年，台湾企业计划在半导体领域投资超过3万亿新台币（1400亿美元），而台积电和力积电等台湾芯片公司将进行扩充计划。

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