台官员：美技术限制令料削弱大陆对台半导体威胁

台湾高级官员相信，台湾半导体业增长势头将维持数年，而美国的技术限制令削弱了来自中国大陆的威胁。

据路透社昨天报道，台湾行政院政务委员兼国家发展委员会主任委员龚明鑫说，台湾半导体有多年的成长空间，无须担心供过于求，竞争者在未来约10年都会很少。

龚明鑫透露，从现在到2025年，台湾企业计划在半导体领域投资超过3万亿新台币（1400亿美元），而台积电和力积电等台湾芯片公司将进行扩充计划。