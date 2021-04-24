台官员：美技术限制令料削弱大陆对台半导体威胁 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月24日 5:00 AM 台湾行政院政务委员兼任国家发展委员会主任委员龚明鑫认为，台湾半导体有多年的成长空间，竞争者在未来10年都会很少。（路透社） 字体大小: 小 中 大 台湾高级官员相信，台湾半导体业增长势头将维持数年，而美国的技术限制令削弱了来自中国大陆的威胁。据路透社昨天报道，台湾行政院政务委员兼国家发展委员会主任委员龚明鑫说，台湾半导体有多年的成长空间，无须担心供过于求，竞争者在未来约10年都会很少。龚明鑫透露，从现在到2025年，台湾企业计划在半导体领域投资超过3万亿新台币（1400亿美元），而台积电和力积电等台湾芯片公司将进行扩充计划。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾芯片 中美关系 中国知名民营企业家孙大午 涉非法吸收公众存款等罪被捕 英媒：中国央行尝试掌控 蚂蚁庞大消费者贷款数据