英媒：中国央行尝试掌控 蚂蚁庞大消费者贷款数据 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月24日 5:00 AM 英国媒体披露，中国央行正尝试掌控蚂蚁集团庞大的消费者贷款数据库，要求蚂蚁将有关数据交给官方控制的新公司。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 英国媒体披露，中国央行正尝试掌控蚂蚁集团庞大的消费者贷款数据库，要求蚂蚁将有关数据交给官方控制的新公司。据《金融时报》昨天报道，知情人士透露，这家信用评分公司将由央行前高管经营，其服务对象包括与蚂蚁在贷款业务竞争的其他金融机构，例如国有银行。消息人士称，蚂蚁坚持要带领这家新公司，并说：“政府的过多干预，将使行业陷入困境。”但中国人民银行认为，蚂蚁的要求将产生利益冲突。一名人行前官员说：“蚂蚁的信用数据，对银行具有很大的价值。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蚂蚁集团 中国人民银行 消费者贷款数据 台官员：美技术限制令料削弱大陆对台半导体威胁 中国知名民营企业家孙大午 涉非法吸收公众存款等罪被捕