英媒：中国央行尝试掌控 蚂蚁庞大消费者贷款数据

英国媒体披露，中国央行正尝试掌控蚂蚁集团庞大的消费者贷款数据库，要求蚂蚁将有关数据交给官方控制的新公司。

据《金融时报》昨天报道，知情人士透露，这家信用评分公司将由央行前高管经营，其服务对象包括与蚂蚁在贷款业务竞争的其他金融机构，例如国有银行。

消息人士称，蚂蚁坚持要带领这家新公司，并说：“政府的过多干预，将使行业陷入困境。”但中国人民银行认为，蚂蚁的要求将产生利益冲突。一名人行前官员说：“蚂蚁的信用数据，对银行具有很大的价值。”