与五家中企签约 淡马锡信达雅平台 助“麻辣重庆”开拓海外市场 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年4月26日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 受访重庆业者说，信达雅的官方背景让买家和卖家对这个交易平台更具信心，其专门服务食品贸易的特点，也比其他线上平台更具针对性，让计划走出去的食品企业少走冤枉路。中新（重庆）战略性互联互通示范项目今年迈入第二个五年，开局聚焦农业出口合作。其中新加坡淡马锡控股下设的、B2B线上食品跨国交易平台“Trustana信达雅”，本月与重庆五家企业签约，将协助这批农产品加工企业出口麻辣食品，打造国际品牌以开拓海外市场。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中新（重庆）战略性互联互通示范项目 中新重庆项目联合实施委员会会议 JIC 跨境贸易 重庆农产品 淡马锡控股 Trustana信达雅 苏北农业县踏上电商路 翻身成情趣内衣之都 速读中华