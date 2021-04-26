与五家中企签约 淡马锡信达雅平台 助“麻辣重庆”开拓海外市场

受访重庆业者说，信达雅的官方背景让买家和卖家对这个交易平台更具信心，其专门服务食品贸易的特点，也比其他线上平台更具针对性，让计划走出去的食品企业少走冤枉路。

中新（重庆）战略性互联互通示范项目今年迈入第二个五年，开局聚焦农业出口合作。其中新加坡淡马锡控股下设的、B2B线上食品跨国交易平台“Trustana信达雅”，本月与重庆五家企业签约，将协助这批农产品加工企业出口麻辣食品，打造国际品牌以开拓海外市场。