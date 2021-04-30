路透社： 拟收购本土车商电动车部门 华为有意制造自有品牌汽车

中国科技巨头华为据报正在尝试收购小型本土汽车制造商的电动汽车部门，除了与小康股份洽谈收购重庆金康新能源汽车控股权，也在寻求控制北汽蓝谷新能源科技旗下的电动车品牌ARCFOX。

路透社引述知情人士称，华为消费者业务首席执行官余承东正在牵头进行与小康股份的谈判，以使华为能够制造自有品牌的智能汽车。