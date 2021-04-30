路透社： 拟收购本土车商电动车部门 华为有意制造自有品牌汽车 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月30日 5:00 AM 华为与小康股份旗下的赛力斯联合打造的新车——赛力斯华为智选SF5本月在上海车展亮相，定位“高性能电驱轿跑SUV”。（路透社） 字体大小: 小 中 大 中国科技巨头华为据报正在尝试收购小型本土汽车制造商的电动汽车部门，除了与小康股份洽谈收购重庆金康新能源汽车控股权，也在寻求控制北汽蓝谷新能源科技旗下的电动车品牌ARCFOX。路透社引述知情人士称，华为消费者业务首席执行官余承东正在牵头进行与小康股份的谈判，以使华为能够制造自有品牌的智能汽车。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 华为 造车 电动车 收购 小康股份 重庆金康新能源汽车 北汽蓝谷新能源科技 ARCFOX 消息指一国有银行提供贷款 助华融偿付到期离岸债券 路透社：传中国反垄断机构 至少罚腾讯20亿元