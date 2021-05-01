美官员：数字人民币不会取代美元主导地位

美国证券交易委员会一名高级官员周四表示，中国计划推出的数字人民币不会取代美元的主导地位，理由是美元支持的“稳定币”（Stablecoin）取得增长。

包括中国人民银行和美国联邦储备局在内的全球主要央行，都在加紧自主研发数字货币，改善支付系统，抵御来自加密货币的威胁。

中国人民银行在数字人民币方面的工作，远远领先其他主要经济体的类似举措。数字人民币是推动人民币国际化，并降低人民币汇率的努力的一部分。