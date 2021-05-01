美官员：数字人民币不会取代美元主导地位 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月1日 5:00 AM 今年3月8日上海一家购物商场展示欢迎消费者使用数字人民币的标示牌。（法新社） 字体大小: 小 中 大 美国证券交易委员会一名高级官员周四表示，中国计划推出的数字人民币不会取代美元的主导地位，理由是美元支持的“稳定币”（Stablecoin）取得增长。包括中国人民银行和美国联邦储备局在内的全球主要央行，都在加紧自主研发数字货币，改善支付系统，抵御来自加密货币的威胁。中国人民银行在数字人民币方面的工作，远远领先其他主要经济体的类似举措。数字人民币是推动人民币国际化，并降低人民币汇率的努力的一部分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 数字人民币 美元 稳定币 中国监管部门约谈13互联网金融平台 要求断开支付工具与金融产品不当连接等七方面整改 传阿里巴巴初级员工大幅加薪