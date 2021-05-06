以“环境不利”为由 欧委会证实暂停中欧投资协定核准

学者认为，随着德国和法国这两大欧盟国家进入选举季，备受争议的中欧协定今年可能进入冷冻期，到了明年才会取得较显著的进展。

中国和欧盟因新疆问题而相互制裁后，欧盟委员会以“环境不利”为由，证实已暂停推动中欧投资协定的核准，加剧协定触礁的危机。

受访学者认为，随着德国和法国这两大欧盟国家进入选举季，备受争议的中欧协定今年可能进入冷冻期，到了明年才会取得较显著的进展。

欧盟委员会执行副主席东布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）前天（5月4日）接受法新社访问时，证实暂停推动中欧投资协定核准的消息。他指出，谈判七年的中欧协定最终能否核准，“取决于中欧关系整体发展”。

中欧协定是在去年12月完成谈判，过后仍须获得欧盟27国和欧洲议会的核准，才能正式签署。欧盟曾提出，希望在2022年完成协定的签署；但这五个月来，欧盟与中国的关系因香港选举改革和新疆人权问题迅速降温，连带导致中欧协定进展停滞不前。

欧盟在3月22日与美国、英国和加拿大同步宣布制裁涉嫌侵害新疆人权的中国官员，北京采取不对等反击，宣布制裁包括欧洲议会议员在内的10名个人和四个实体，欧洲议会随即宣布取消原定的中欧协定审议会。

作为中欧协定核准程序主要负责人的东布洛夫斯基斯透露，欧委会“在某种意义上”已暂停了与协定相关的政治接洽活动，“显然在目前的情况下，欧盟仍在对中国实行制裁，中国也正在实行反制裁，包括针对欧洲议会成员实施制裁，这个环境并不利于协议的核准”。

但东布洛夫斯基斯也重申中欧协定的价值，为协定往后的发展留下余地。

他说：“不论如何，促成协定的根本原因仍切实存在，（欧盟和中国的）关系向来存在不对称，协定将协助我们解决这个不对称。”

值得注意的是，在法新社的报道发布后，欧盟在不到半天内火速发布新闻稿澄清，指东布洛夫斯基斯的话被断章取义。

新闻稿写道，协定须经法律审查和翻译才能进行下一步的核准与采纳，但这个核准过程不能和中欧关系整体的发展分割开来。在这个背景下，中国对欧洲议会的反制裁是“不可接受并令人遗憾的”。

文中强调：“协定核准的前景会视情况的发展而定，不完全是被暂停。”

中欧协定完成谈判时，已有不少分析预计，美国将在拜登总统上任后设法阻止中欧完成协定的签署；随着美国加大力度说服盟友联手对抗中国，欧盟在对华问题上的态度也日趋强硬。

据彭博社报道，在前天的七国集团（G7）会议上，德国、意大利和法国等G7国家都在考虑美国的提议，通过建立协商机制携手应对中国带来的经济威胁。

提出针对中国国企条例

此外，欧委会昨天正式提呈了针对中国国企的条例提案，有意禁止外国国企购买价值满5亿欧元（约8亿新元）的欧盟企业和参与价值满2.5亿欧元的公共投标项目。这项提案下来几个月内须由各欧盟国家和欧洲议会通过后，才能生效。

欧盟也在昨天宣布更新工业战略，以急须减轻欧洲在敏感产业供应链依赖中国为由，宣布在原料、电池、活性药物成分、氢气、半导体和云端与边缘科技领域展开供应链的深度检讨。

中国人民大学欧盟让—莫内讲席教授、欧盟研究中心主任王义桅接受《联合早报》访问时分析，德国将在今年9月举行联邦议院选举，法国总统选举则将在明年4月举行；随着欧盟人口最多的两个国家进入选举季，欧盟将进入敏感的政治过渡时期，而国内对中国的不满情绪将成为越加尖锐的课题。

欧盟一方面得维护中欧协定带来的经济利益，另一方面得安抚国内声音，并回应美国在对华问题上施加的压力，展现强硬姿态；“这就是欧盟立场看似前后矛盾的根本原因”。

但王义桅认为，中欧协定还是有可能于明年完成签署。他指出，法国将在明年上半年担任欧盟轮值主席国，而法国总统马克龙连任的概率颇大；欧盟在选举季后总体局势的稳定，将有助于推进中欧协定的核准与签署。