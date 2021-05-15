中国政情 发改委批七省能耗不降反升 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年5月15日 5:00 AM 图为黑龙江省哈尔滨市一家燃煤电厂。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 中国部分城市过去一年来出现重工业回潮的迹象，引来中央政府的“紧急刹车”，罕见地点名批评七省区首季度的能耗强度不降反升，并强调相关地区要“坚决拿下”高耗能、高污染项目，加强监管以及推出整改措施。据中国国家发改委昨天发布的新闻稿，被点名的七省区是浙江、广东、广西、云南、青海、宁夏和新疆。发改委环资司司长刘德春前天约谈相关省区节能主管部门负责人时，明确要求各省区认真贯彻落实党中央、国务院部署要求，进一步加大能耗双控工作力度，确保完成年度能耗双控目标任务。发改委并未进一步公布这七个省区能耗强度数据。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国碳中和 气候变化 习近平 中国国家发改委 七省区 两高项目 绿色和平 高耗能 高污染 基建 地方经济发展 地下化 传中国将整顿补习班市场 设更严格规定减轻学生压力 与美Fisker公司合作 鸿海2023年量产电动汽车