发改委批七省能耗不降反升

中国部分城市过去一年来出现重工业回潮的迹象，引来中央政府的“紧急刹车”，罕见地点名批评七省区首季度的能耗强度不降反升，并强调相关地区要“坚决拿下”高耗能、高污染项目，加强监管以及推出整改措施。

据中国国家发改委昨天发布的新闻稿，被点名的七省区是浙江、广东、广西、云南、青海、宁夏和新疆。发改委环资司司长刘德春前天约谈相关省区节能主管部门负责人时，明确要求各省区认真贯彻落实党中央、国务院部署要求，进一步加大能耗双控工作力度，确保完成年度能耗双控目标任务。发改委并未进一步公布这七个省区能耗强度数据。