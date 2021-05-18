中国4月经济增长势头开始放缓 消费增速回落最明显

中国经济在今年一季度创下有记录以来最快增速后，增长势头开始放缓。中国国家统计局公布4月经济数据，生产、投资以及消费同比增速均有所回落，其中消费增速回落最明显。

受访学者认为，在民众收入难以大幅提振，以及基数因素下，提高消费增速存在压力，但中国经济仍在上行通道中，达到全年6%的经济增速目标没有任何问题，民生改革的推进力度或将加速。