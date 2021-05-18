中国4月经济增长势头开始放缓 消费增速回落最明显 订户 来自 / 联合早报 文 / 孟丹丹 发布 / 2021年5月18日 5:00 AM 中国国家统计局昨天发布最新房地产开发投资和销售情况。数据显示，从1月至4月份，中国全国房地产开发投资同比增长21.6%。图为沈阳一处兴建中的楼盘。（中新社） 字体大小: 小 中 大 中国经济在今年一季度创下有记录以来最快增速后，增长势头开始放缓。中国国家统计局公布4月经济数据，生产、投资以及消费同比增速均有所回落，其中消费增速回落最明显。受访学者认为，在民众收入难以大幅提振，以及基数因素下，提高消费增速存在压力，但中国经济仍在上行通道中，达到全年6%的经济增速目标没有任何问题，民生改革的推进力度或将加速。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 经济增长 经济及疫情持续改善 财政司长预测港失业率将显著下降 港迪士尼乐园收入猛挫76％