内蒙出台八项措施打击比特币“挖矿”和交易

中国政府表态打击比特币“挖矿”和交易行为后，内蒙古最快付诸行动，迅速出台八项打击措施。

消息人士披露，内蒙古煤炭腐败现象是决策层打击比特币的导因之一。新疆、四川和云南等比特币“挖矿”活动密集的地区，预计很快也会出台相应措施。

内蒙古发改委前天（25日）发布打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿），监管对象覆盖工业园区、数据中心、自备电厂、大数据中心、通讯企业和互联网企业、公职人员与个人。