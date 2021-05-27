中国政情 内蒙出台八项措施打击比特币“挖矿”和交易 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年5月27日 5:00 AM 中国政府表态打击比特币“挖矿”和交易行为后，内蒙古迅速出台八项打击措施。图为代表比特币的虚构“金币”。（路透社档案图） 字体大小: 小 中 大 中国政府表态打击比特币“挖矿”和交易行为后，内蒙古最快付诸行动，迅速出台八项打击措施。消息人士披露，内蒙古煤炭腐败现象是决策层打击比特币的导因之一。新疆、四川和云南等比特币“挖矿”活动密集的地区，预计很快也会出台相应措施。内蒙古发改委前天（25日）发布打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿），监管对象覆盖工业园区、数据中心、自备电厂、大数据中心、通讯企业和互联网企业、公职人员与个人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 比特币 内蒙古 虚拟货币 挖矿 煤炭腐败 发电 分析：虽不再依赖安卓 华为鸿蒙系统料面对打压等挑战 速读中华 中国网售百强销售额 去年超过3000万元