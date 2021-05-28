中国碳排放权交易市场下月启动 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年5月28日 5:00 AM 中国下月启动全国碳市场后，首批参与排放权交易的包括2200多家电力企业。图为河北廊坊超低排放的三河燃煤电厂，摄于2019年7月18日。（路透社） 字体大小: 小 中 大 上海环境能源交易所董事长赖晓明披露，全国碳排放交易市场系统基本建设完成，规则制度已完备，正组织30多家企业进行一些真实、实际的测试，以保障交易如期顺利启动。经过10年试点，中国最终敲定在下月启动全国碳排放权交易市场。这个全球最大的碳交易市场，不仅将助力中国加速推进“碳达峰”与“碳中和”，也能为这个碳排放大国在气候问题上争取到更多国际话语权，在与美国的减排竞争中抢占先机。不过，中国碳市场要成气候，还得先扫清一系列障碍。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 碳排放 碳交易 气候变化 节能减排 中美 中国全国碳排放权交易市场 内蒙出台八项措施打击比特币“挖矿”和交易 中国规模以上工业企业利润上月同比增57%