中国碳排放权交易市场下月启动

上海环境能源交易所董事长赖晓明披露，全国碳排放交易市场系统基本建设完成，规则制度已完备，正组织30多家企业进行一些真实、实际的测试，以保障交易如期顺利启动。

经过10年试点，中国最终敲定在下月启动全国碳排放权交易市场。这个全球最大的碳交易市场，不仅将助力中国加速推进“碳达峰”与“碳中和”，也能为这个碳排放大国在气候问题上争取到更多国际话语权，在与美国的减排竞争中抢占先机。不过，中国碳市场要成气候，还得先扫清一系列障碍。