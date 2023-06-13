港府宣布最快九月大规模输入外劳

舒缓人力短缺问题

香港今年年初复常后，多个行业皆出现人手不足现象。港府周二（6月13日）宣布，最快将于9月份首次大规模输入最多2万名建造业和运输业外劳，以纾缓人力资源不足问题。



其中，建造业输入外劳的上限为1万2000人，优先考虑公营项目。雇主要在指定地点为外劳提供住宿，包括工地宿舍或中央宿舍。



运输业输入外劳的上限为8000人，包括航空业配额上限6300人，以及公共小巴、客车司机配额上限1700人。当局预料大部份机场外劳会在中国大陆居住，将由香港机场管理局统筹每日跨境交通接送，交通费用则由外劳自行承担。



此外，港府也计划放宽“补充劳工计划”下26个非技术工种，包括侍应、喷漆工、发型师及售货员等，准许雇主聘请外劳，为期两年。



香港财政司副司长黄伟纶周二在记者会上指出，近年香港人口老化，多个人口密集工种特别是建造业及运输业劳工出现短缺，因此当局决定输入有关行业劳工，以应付经济发展需要。



他说：“当行业尽最大努力，通过培训及种种鼓励就业措施后，依然出现人力不足情况，适度及有规范输入劳工是我们不得不考虑的政策。我们必须确保经济有足够动力向前发展。”



但黄伟纶强调，“本地劳工就业优先”仍然是有关计划的大原则。输入劳工的工资不可以低于相关职位的工资中位数，输入外劳的雇主也要为每名外劳征款400港元（约69新元），相关征款会全数交予雇员再培训局，用以加强培训本地劳工。



香港商界普遍欢迎港府新的输入劳工安排，认为有助纾缓建造、运输及航空业人手短缺的问题。劳工界团体则担忧当局全面扩大输入外劳，会压低基层工友的议价能力，令薪酬待遇难以合理提升，更难吸引新人入行，最终难以摆脱依靠输入外劳的恶性循环。



香港紫荆研究院在5月19日至6月5日期间，以音频电话访问了923名成年的港人。调查结果发现，55.1%受访者认同在保障本地工人优先就业的情况下输入外劳，38.8%表示不认同。



针对输入外劳为香港带来的影响，较多受访港人表示最担心“影响本地工人就业机会”，其他依序为“影响本地工人薪金水平”、“影响本地治安”。



根据目前政策，香港经营业务的雇主若确实未能在香港聘得合适人手，可以申请输入属技术员级别或以下的劳工，但申请门槛极高，输入的外劳数目也不多。



香港教育大学高级讲师叶德平接受《联合早报》采访时说，支持港府这次扩大输入外劳数目，因为香港某些行业目前确实面对人手短缺问题，窒碍了该行业的发展，“例如旅游巴司机不足，会造成旅行团承接力不足，而旅行团数量减少就会影响其他行业。”



但叶德平希望港府能够设立检讨期，在一段日子过后审视新措施的成效。此外，当局也有必要加强执行力量，定期抽检输入外劳的公司，确保政策没有被滥用。

