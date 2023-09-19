戴庆成：“香港夜缤纷”能缤纷起来么？

香港经济在疫情结束后的复苏速度不如预期，特区政府于是在上星期四（9月14日）启动为期半年的“香港夜缤纷”活动，推动多家大型企业和商场举办一系列夜市活动，全力发展夜经济。这些活动能否刺激香港经济复苏，成为近日社会的热门话题。

我在“香港夜缤纷”启动后的首个周六晚上，去了九龙区一个大型商场吃饭，发现许多餐厅都聚集了大批食客光顾，气氛相当热闹。但一些零售店尤其是售卖奢侈品的店铺，则跟早前差不多，人流依旧稀稀疏疏。

不过，我吃完饭回家途中，看见地铁站在晚上快到10时仍然有不少市民出入，似乎都是出外消费。这些现象在一定程度上说明，目前尚难判断“香港夜缤纷”活动的效果如何。

曾几何时，香港不论是油麻地庙街、旺角女人街，还是中环兰桂坊，都是愈夜愈精彩，让香港享有“东方之珠”的美誉。然而，三年冠病疫情改变了香港市民的消费习惯，许多人在疫情后减少晚上外出，加上不少人喜欢周末北上消费，香港本地的夜间消费市道在过去大半年相当萧条。

另一方面，港府在疫后大力推广旅游业，今年头八个月入境旅客人数已逐渐回升至疫前的逾八成，可许多游客皆反映晚上没有地方消遣，对游香港的兴趣越来越淡。港府担心长此下去会不利香港旅游业发展，于是想方设法重振夜经济。

经过近一个月的筹划，“香港夜缤纷”活动终于出台。综观这次活动，港府主要是担当统筹的角色，并成功拉拢到赛马会、港铁、海洋公园、迪士尼乐园等大机构支持，各自推出不同的夜间活动。拥有香港大部分大型商场的多个地产商，也同意延长旗下逾80个商场的晚上营业时间，以及提供不同消费优惠，全力配合港府的活动。

然而，港府公布的多个夜市活动连日来却被质疑有凑数之嫌，例如10月1日国庆烟花汇演、11月美酒佳肴巡礼、旅游发展局主办的跨年倒数，以及明年农历新年的花车巡游，全是疫情前每年都会举办的活动，只不过这次是以“夜缤纷”名义重新包装推出。

至于“香港夜缤纷”新增的一些措施，也被批评欠缺吸引力，如周三马场免费开放公众席、晚上乘搭港铁五次送一次等。对许多港人来说，“香港夜缤纷”活动有很多，但似乎没有太大的吸引力。

另一方面，邻近香港的深圳也一样处于疫后复苏阶段。港府公布“香港夜缤纷”活动后，深圳翌日也宣布推出一系列促进消费的措施，包括加强向港澳游客宣传、发放旅游消费券等等。深圳近年发展迅速，在疫情后更吸引越来越多港人前来消费。面对深圳来势汹汹，香港要通过发展夜经济集更多人气，恐怕不是那么容易。香港政界一些人把夜市视为刺激香港经济的灵丹妙药，也未免有点天真了。

翻查资料，港府在今年初恢复通关后就开始筹备一系列刺激经济的活动，包括2月初推出“你好！香港”活动，免费向海外游客派发50万张机票，吸引他们访港。然而，首半年访港人数并无明显增加，显示当局的旅游推广活动成效不彰。

踏入4月份，港府又推出“开心香港”计划，在不同地区举办一系列活动及大型美食市集，部分商户同样表示生意不理想。港府这次在商场和维港两岸的海滨举办一连串夜市活动，能有令人喜出望外的成绩吗？外界似乎都不是很乐观。

事实上，夜经济的繁荣程度是一个城市经济活跃度的重要标志。加快夜市经济发展，的确有利城市扩大消费、繁荣市场；但要推动整体经济，消费仅是其中一个小部分而已。夜经济或许可以帮到低收入群体，可对宏观经济却未必有太大的帮助。

退一步说，香港回归中国二十多年以来，尽管旅游业蓬勃发展，海内外游客连创纪录，为香港经济注入源源不断的动力。但客观而言，旅游业在疫情前占香港GDP的比重最多也只有5%左右，对香港经济的直接贡献不大。香港当然可以搞夜市，但如果将夜市看作是拯救香港经济的灵丹妙药，明显是高估了旅游经济的作用。

说到底，近年香港经济欠佳，主要是受到大环境影响，外在因素是中美关系紧张，内在因素则是大批中上阶层移民，内需疲弱及欠缺人手。香港经济若要恢复快速增长，还是要在其他高端产业，如金融、商贸和科技创新业等方面多动动脑子，而不是对发展夜经济寄以厚望。