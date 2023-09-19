乐施会报告：香港贫富差距为历年最高

香港近年的贫富问题越来越严重，扶贫机构香港乐施会星期二（9月19日）发表的报告显示，今年首季的贫穷人口超过136万人，而且贫富差距扩大至57.7倍，为历年最高。

乐施会形容，香港贫富悬殊问题已对整体社会响起警号，建议特区政府每年调整最低工资，并推广生活工资，保障基层收入。

生活工资是指一名雇员所领取的工资，除让他及家庭成员解决基本生活所需外，更能让他们过有体面的生活。当中包括具均衡营养的饮食、合理的住屋空间、适当的社交生活、基本的学习及医疗需要等，同时也包括应付突发事件的储备，以确保基层家庭具向上流动的机会。

乐施会该份报告以港府统计处2019至2022年及今年第一季数据，按10等分组别划分住户的每月收入中位数，第一等分为最贫穷，第10等分为最富裕。结果发现，最贫穷一成住户的家庭月入中位数在今年第一季仅2300元（港元，下同，401新元），较疫情前大跌超过三分一；相反，最富裕的一成住户家庭月入中位数高达13.26万元，较2019年上升逾一成。

报告指出，香港今年首季整体家庭月入中位数为约2.9万元，较疫情前微升1.7%。按相应规模家庭的原住户月入中位数50%计算，香港今年第一季度的整体贫穷率达到20%，即有逾136万人处于贫穷状态。另外，在冠病疫情暴发前，香港的贫富差距是34.3倍；但在疫情之后的今年首季，差距扩大至57.7倍。

此外，今年首季有近21万港人即使有工作，仍未能脱离贫穷，占就业人口中的6.4%。按行业分析，在职贫穷比率最高为26.6%的“零售、住宿和餐饮服务”，即每10人就有一人是在职贫穷。

至于香港今年首季的失业率为3.1%，有超过11万人失业，当中逾四成处于贫穷状态；60.4%贫穷失业人士指被公司遣散或解雇，反映基层工友在疫后仍处于就业不稳。逾57%贫穷失业人口失业达两个月或以上，更有31%失业半年或以上。

乐施会港澳台项目总监黄硕红形容，香港贫富差距在疫情后扩大至逾57倍，是有史以来最大的差距，反映即使疫情过去及社会复常，香港低收入和高收入家庭的经济复原进一步呈两极化，高收入家庭较能受惠于经济复苏，低收入家庭则未能受惠。

她表示，香港贫富差距变大，与基层工种减少及最低工资追不上通胀有关，尤其是疫情时所出现的清洁、隔离设施工作人员等新岗位，在疫情结束后已不再需要；加上消费模式全部逐步电子化，也令很多基层岗位减少。

面对近年贫富悬殊问题日益严重，本届特区政府强调精准扶贫，订出扶助劏房户、单亲住户及长者住户等三大目标群组。特首李家超将于下月发表新一份施政报告，香港社区组织协会周一发表的调查显示，多达67.1%受访者最希望施政报告可以优先处理土地及房屋问题，其次是医疗服务、教育资源及照顾弱势社群。

香港立法会议员邓飞接受《联合早报》访问时指出，香港贫穷人口多，是不争的事实。他呼吁李家超在施政报告中提出增加土地供应措施，尽快解居民的居住问题；以及加快经济发展，为基层市民提供更多职位。

但他表示，最重要的还是要解决跨代贫穷问题。港府要投放更多资源在教育工作方面，为基层青少年提供向上流动性的空间。

香港乐施会总裁曾迦慧形容，香港社会全面复常，贫富悬殊问题却愈发严重，对整体社会已响起警号。她呼吁港府考虑进一步输入外劳前，应先透过调高最低工资、创造就业及提供其他诱因，协助基层就业；以及每年调整最低工资，以追上通胀。

乐施会也建议，港府向外判工支付生活工资，并且每年公布生活工资水平，令有能力的雇主可以自愿选择向基层员工支付生活工资。公营部门也应创造更多弹性工作岗位，例如政府举办夜市，可以公开招聘清洁员、场地管理人员等。