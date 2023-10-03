比亚迪创下与特斯拉销量最窄差距

中国电动车巨头比亚迪第三季纯电动车销量达43万1603辆，较第二季度增长23%，比全球电动车销量冠军特斯拉同期销量仅相差3456辆，创下两者间最窄差距纪录。

根据比亚迪公司星期一（10月2日）在港交所公布的数据，9月包括混合动力车在内的总汽车销量达28万7500辆，同比增长42.8%。第三季总汽车销量达82万2094辆，再创单季新高，进一步巩固比亚迪在中国电动车市场的领先地位。

比亚迪今年锁定销量目标为300万辆，目前累计销量达207万9600辆，同比增长76.23%。

作为比亚迪最主要的竞争对手，只生产纯电动车的特斯拉第三季汽车产量43万500辆，环比回落3万1000多辆，为去年第二季度以来首次下降，且低于市场普遍预估的45至46万辆。

特斯拉方面称，销量环比下降是由于工厂升级计划停工造成，但强调今年约180万辆的销量目标保持不变。

对于比亚迪与特斯拉进入白热化竞争，新加坡国立大学东亚研究所客座高级研究员林大伟接受《联合早报》采访时研判，单从今年来看，比亚迪第四季纯电动车销量很可能超过特斯拉，但时间拉长一点看，并不意味着比亚迪就能真正超越特斯拉。

林大伟认为，特斯拉专注的北美市场已经相对稳定，而正在开拓东南亚市场的比亚迪却有更多不确定性。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹告诉《联合早报》，两家电动车巨头预计在未来两年竞争会更加激烈，尤其在产品开发、电池技术更新等方面会展开全面竞争。

余虹还分析说，随着中国官方的补贴减少，比亚迪最大挑战之一是如何控制成本，这决定着它的财务甚至发展的可持续性 ，“不可能一味打价格战来刺激销售”。

林大伟认为，欧盟近期对中国电动汽车启动的反补贴调查，可能成为比亚迪未来发展最大挑战之一。

余虹则说，评估反补贴调查潜在影响还为时尚早，就比亚迪目前重点布局东南亚市场来看， 影响有限。

中国将加快修订

智能网联汽车标准制

另据新华社星期一（10月2日）报道，中国工业和信息化部将完善智能网联汽车支持政策、标准法规，加快重点标准制修订，持续推动智能网联汽车产业高质量发展。

林大伟认为，“加快重点标准制修订”是中国为成为科技大国所作出的部分努力，“如果中国想成为全球人工智能和科技领域的超级大国，超越其他竞争国家，那它就得让自己成为标准”。

余虹指出，包括此次工信部以及中国此前推出的一系列相关政策显示，新能源领域成为中国经济发展的内部支撑，也是中国工业转型升级的一个重要领域，“不仅是扶持新能源车企本身，还包括和这个领域相关的上下游配套产业。”