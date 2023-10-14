张忠谋：台湾半导体优势30年后将不复存在

（台北讯）台积电创办人张忠谋说，二三十年后，台湾半导体产业如今的优势将因政策调整而不复存在。

据《联合报》报道，张忠谋应邀出席台积电星期六（10月14日）上午举行的员工运动大会。张忠谋致辞时回忆说，约在27、28年前，在美国建厂可说是他的梦想，所以当时成立WaferTech。不过，因为遇到包括文化各种问题，这个梦想在两三年间就变成噩梦。

张忠谋认为，现在台积电已经和20几年前的台积电完全不同，人才、资金、技术统统都比当时要好，换句话说，台积电现在已有更好的准备，也许20几年前的梦想可以在今日实现。

他也认为，台湾现在仍有优势，但恐怕二三十年以后就不会是这样，相信台湾半导体制造环境也不会那么有利，这跟政府政策发展有关。

张忠谋并没有进一步提及是何种政策会导致台湾半导体优势降低，但他以美国在1955年到1972年为例说，当时美国的投资环境也和现在台湾一样好，但随着环境变迁，已被台湾及亚洲等国家取代。

至于未来谁会崛起取而代之，张忠谋说：“也许是印度、越南、印尼，但这谁知道呢？”

当媒体追问现在很多国家都竞相发展自己的半导体产业，以他的经验，哪个国家比较有机会成功？张忠谋回说，以他的经验和观察，日本和新加坡都适合盖厂，但日本更适合。

他以53年前他在德仪负责半导体业务时为例，当时敲定在日本九州兴建封测厂，后来这个厂运作相当好，衡量九州土地水电比较充裕，且整个日本工作文化也都很勤奋，日本成功机会比较高。新加坡虽也理想，但地方太小、资源不够。