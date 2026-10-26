中国外卖巨头美团据报计划发行离岸人民币债券，筹集相当于约10亿美元（约12亿8000万新元）的资金，主要用于现有离岸人民币贷款再融资。

彭博社引述知情人士报道，这批债券预计星期二（10月27日）定价，将是美团第二次发行俗称“点心债”的离岸人民币债券。

点心债券（Dim Sum Bonds）是在中国大陆以外发行、以人民币计价的债券。

知情人士透露，美团代表星期一在投资者电话会议上说，公司已获中国监管机构批准，可在境外筹集更大规模资金，但决定保留部分额度，以便在市场条件有利时发行美元债券，为现有债务再融资。这项额度将于明年9月到期。

美团此次发债之际，中国当局整治外卖和零售行业竞争的举措已使竞争有所缓和，减轻主要业者的压力。美团今年8月公布的季度业绩意外取得盈利，同时也放缓海外扩张步伐。

美团去年通过发行美元债券和离岸人民币票据，筹集约30亿美元，创下公司常规债券发行规模纪录。知情人士说，公司预计今年资本开支约为200亿元人民币（约38亿新元），明年将温和增加。

美团未立即回应彭博社的置评请求。

人民币融资成本较低，正吸引越来越多中外企业进入点心债市场。彭博社汇编的数据显示，今年以来，政府和企业发行人在中国大陆以外市场发行的点心债规模已超过1万亿元人民币，创历史新高。

腾讯本月较早时发行260亿元人民币的点心债，这是它在同一次发债中，人民币债券规模首次超过美元债券部分。