（深圳/北京综合讯）有“手机玻璃女王”之称的蓝思科技创始人周群飞，以1270亿元（人民币，下同，244亿新元）的身家，时隔11年后再次登顶中国女首富。

综合《证券时报》与《中国经营报》报道，胡润研究院星期三（10月28日）发布《2026胡润女企业家榜》，56岁的周群飞财富较去年增长了170亿元，增幅15%，排名较去年上升一位。

胡润集团董事长兼首席调研官胡润说，周群飞2015年首次登顶中国女首富时，蓝思科技刚刚上市，她是智能手机供应链的标志性人物，“11年后，她凭借AI硬件、智能车载显示与智能眼镜重回榜首”。

胡润提及，中国女企业家财富格局变化巨大，不少企业已是全球化经营，其中，蓝思科技2026年的海外收入超过400亿元，公司在越南设有大型生产基地。

周群飞出生于湖南农村，16岁辍学到深圳打工，进入一家手表玻璃加工厂，2003年白手起家成立蓝思科技，早期为摩托罗拉供应玻璃盖板。2006年，蓝思科技进入苹果供应链，目前是苹果玻璃盖板、金属结构件的核心供应商。

今年5月“习特会”期间，中国国家主席习近平5月14日在北京人民大会堂为访华的美国总统特朗普设国宴，周群飞被安排坐在特斯拉创始人马斯克和苹果总裁库克之间，引起关注。

不过，周群飞登顶中国女首富之时，蓝思科技的业绩正在承压。财报显示，蓝思科技前三季度实现营业收入479.02亿元，同比下降10.74%；归母净利润14.2亿元，同比下降50.06%。

蓝思科技解释说，前三季度公司经营受到终端市场需求、客户新品节奏、汇率波动三方面影响，强调“业绩承压是阶段性的”。

胡润榜单也显示，2026年中国女企业家前50名的平均财富为386亿元，这是该榜单创立21年来的最高值，小幅超过了2021年377亿元的前峰值。