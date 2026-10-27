人工智能（AI）投资持续扩张，电力建设却追不上，缺电恐成为算力发展的瓶颈。台达董事长暨执行长郑平指出，整合发电、储能与电力调度的独立微电网，正成为能源自主的解方。

台达董事长暨执行长郑平10月15日出席“2026第24届远见高峰会”，以“越智慧，越永续：迈向电气化时代”为题发表专题演讲，作上述表示。

郑平指出，美国四大云端服务供应商（CSP）的资本支出，2026年预估规模为2022年的4.7倍，同期美国电力公司却仅增至1.77倍。

他认为，未来会越来越缺电，电气化目标必须更前进，透过电气化，才能扩大使用绿电，但电力系统受到法规、设备使用年限与投资报酬率等因素影响，投资与建设的速度，难以跟上云端业者。

郑平预估，2028年美国新增资料中心的电力需求将达44GW，电网新增供电能力却只有25GW，中间落差19GW，相当于约四成新增需求面临供电缺口。

“这是非常大、非常大的一个用电量。”郑平表示，其他国家也面临同样问题，因而出现限制资料中心用电，或要求大型资料中心具备自行供电能力等情况。电力设施的成本，也让能源管理变得更加重要。

在郑平看来，电力需求的增长，还来自整个电气化时代的推进。他指出，目前全球平均电气化程度约21%，即使台湾资通讯与电子产业发达，电气化程度也只有约30%出头，交通运输、工业等领域，仍大量使用天然气、煤与其他燃料。

“我们在谈能源转型，在谈电气化，最重要的就是有所谓绿色的能源、绿色的电力。”他表示，电动车、资料中心，以及建筑自动化相关的用电需求都在快速增加，电力应用已刻不容缓。

当大型AI资料中心必须考虑自备电力，独立微电网也成为能源系统的关键解方。郑平指出，微电网涵盖发电、输电、配电、储电与用电，意味着要建资料中心，还要考虑很多整个电力需求，或者电力管理等问题。

台达布局微电网十年，押宝SST、SOFC关键技术

郑平表示，台达以往大多致力于AI资料中心的“白区”，也就是资料中心内部的供电与散热方案。实际上，公司已逾十年逐步布局微电网，建立重要零组件与产品，今年进一步投入整体架构与应用。

他强调，微电网的重要环节之一是发电，无论使用再生能源，或是化石能源，都必须重视效率；从输电、配电到储电、用电，整体解决方案的效能提升，同样重要。

其中，两项较具特色的产品，是固态氧化物燃料电池（SOFC）与固态变压器（SST）。

郑平表示，SOFC可以使用氢气或天然气发电，相较一般小型天然气发电设备约36%的转换效率，SOFC搭配能源回收，整体能源利用效率可以达到80%，相当于前述数值的两倍以上。

他强调，台达已投入这项技术多年，预计明年量产，“它不单是发电效率高，而且它可以分散式布局。”

他也提到，SOFC在空气污染物排放方面具有优势，提供企业现地发电的选项。

另一项SST能减少资料中心电力传输与转换的次数。郑平表示，透过直流供电架构，整体电能转换效率可提高至约92%，比传统模式进一步提升。

为方便客户使用，台达也将设备整合为系统，在工厂完成组装，再运送至场域，衔接后即可使用。

郑平说：“以往台达大部分在用电端，可是现在我们已经走到从发、配、储、用，整个都来考量。”

郑平强调，面对AI资料中心快速增加的电力需求，能源管理必须从整体系统着手，“它已经不是单一产品，或者单一转换”的问题。

从供电、散热延伸至发电与微电网，台达投入十多年的布局，正是为了回应这场电气化浪潮下，越来越迫切的能源挑战。

（本文由台湾《远见》杂志提供，内容有所精简。远见天下文化事业群10月14日至15日在台北举办第24届“华人领袖远见高峰会”，《联合早报》为媒体合作伙伴。）