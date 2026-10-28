中国科技巨头字节跳动业务版图不断扩张，知名自媒体人秦朔发表有关中国互联网进入“字节时间”的观点后，字节旗下的抖音高管李亮称这是“用心险恶的捧杀”，并暗指秦朔发言与竞争对手腾讯有关，双方大打口水战。

中国传播学者魏武挥接受《联合早报》采访时说，字节和腾讯的恩怨由来已久，秦朔的文章把腾讯置于字节的对立面，又说要警惕字节，“李亮对秦朔是有一点指桑骂槐的”；抖音否认“字节时间”说的背后，则是中国目前“枪打出头鸟”的行业环境。

秦朔星期一（10月26日）在微信公众号“秦朔朋友圈”发表《可怕的红果与中国互联网的字节时间》一文。文章引述第三方数据称，今年7月，中国移动互联网使用时长排名前50的应用中，字节系产品的时长份额达40.9%，过去多年凭借微信等国民应用“称霸”中国互联网的腾讯只占29.1%。

近段时间以来，苹果中国应用商店下载排名靠前的应用软件中，字节系产品几乎稳稳占据半壁江山：抖音商城、红果短剧、红果漫剧在星期三（10月28日）继续包揽前三名，汽水音乐和人工智能应用豆包也在前10名内。

秦朔的文章将矛头对准红果短剧，称这款应用人均单日使用时长惊人，今年2月就达到125分钟，超过抖音和微信，并指“字节与生俱来的基因就是用算法拿捏人性，其对人性的理解和把控可谓登峰造极”。

秦朔的文章将矛头对准红果短剧（图），称这款应用人均单日使用时长惊人，今年2月就达到125分钟，超过抖音和微信。（档案照片）

秦朔希望字节能利用强大的内容流，为社会价值多做担当，以弥补对社会成本的占用，同时又称赞“腾讯将在社交和算法之间找平衡”。

这篇文章发布后，抖音集团副总裁李亮从星期二（10月27日）起多次公开反驳，称“中国互联网的字节时间”的定性“极不严谨，纯属瞎扯”，并指“腾讯公司短剧、短视频增长速度，远远超过抖音和红果”。

李亮曾在中国科技业多场与腾讯交恶的公关大战中扮演重要角色。他讽刺秦朔的公众号发布腾讯旗下影视作品的软文，“我们知道你为啥在胡扯，你也知道自己为啥胡扯”，“用心险恶的捧杀我们坚决批驳”。

面对李亮影射他发文与腾讯有关，秦朔也回怼称是“胡扯”，还说：“抖音发言人动辄言出恶词，也让我对于他所代表的公司的内容底色多了几分警觉。”

对于字节急于否认“字节时间”，中国科技媒体“电厂”指出，在阿里巴巴、携程多家中国互联网巨头因滥用市场支配地位被官方重罚的背景下，“字节时间”容易让外界联想到竞争格局的固化。“对一家仍在多个领域扩张的互联网公司而言，这种定性并不一定是好事。”

魏武挥说：“在中国整体来说，尤其是在现在的环境当中，是枪打出头鸟。任何一家互联网公司都有原罪的，你如果要批评一家互联网公司，一定找得到（理由）。”