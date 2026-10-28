（台北/北京综合讯）全球最大晶片代工企业台积电据报正在探索工厂设备中稀土元件的替代方案，以规避中国大陆可能中断稀土供应的风险。中国大陆国台办发言人回应说，相关报道“悖离事实、别有用心”。

据中国大陆国台办官网发布，发言人陈斌华在星期三（10月28日）的发布会上回应提问时称，中方依法依规实施必要的出口管制，旨在维护关键矿产全球产供链稳定与安全，相关举措是“规范出口”而非“禁止出口”，最终目的是实现战略资源可持续利用与全球共同发展。

陈斌华说：“真正制造全球半导体产业链风险的，恰恰是那些竭力打压大陆高科技企业、意图遏制大陆发展的行径。”

他强调，陆方将致力加强两岸经济合作、深化两岸融合发展，“欢迎岛内产业界与我们相向而行，积极参与两岸交流合作”。

路透社上周引述知情人士报道，台积电已向供应商征询，在工厂自动化设备中使用无稀土马达的可行性，并指此举主要出于对中国大陆可能中断供应的担忧，相关评估仍处于初期阶段，尚未大规模推广使用不含稀土的设备。

报道称，台积电这一举措是响应美国和台湾的号召，此前美台官方分别提出，要降低对中国大陆稀土和关键矿物供应的依赖。

稀土磁铁常用于驱动工业设备中各类活动部件的电机，台积电等高度自动化工厂所使用的机械设备中便包含此类电机。若此类专用部件出现短缺，可能会扰乱晶片生产，进而影响智能手机、人工智能（AI）系统、数据中心以及国防供应链中的客户。

中国去年把部分稀土矿物、磁铁和工艺技术等列入了出口管制清单，要求企业为这些产品申请出口许可证。

台湾经济部长龚明鑫今年2月说，台湾政府将支持工研院开发稀土技术，计划在三年内建立一条试量产线，预估可满足约50%的台湾需求。

熟悉相关讨论的美国智库人士透露，美方官员对台湾工研院的工作表现出浓厚兴趣，并已与该机构就实现关键矿产供应链多元化展开了磋商。