中国自媒体人秦朔有关中国互联网进入“字节时间”的文章，引发字节跳动（抖音集团）副总裁李亮与他激烈交锋。曾多次与竞争对手腾讯打公关战的李亮持续发文，暗指腾讯是秦朔背后的“利益相关方”。

李亮星期四（10月29日）在微博发文称，近几年很多专家转型做自媒体，他们的收费比普通自媒体要高出几倍甚至十几倍，“但道亦有道，还是要遵循基本道德规范”。

李亮随后指秦朔10月23号参加完“某公司”的创作者嘉年华，讽刺他“发表了重要演讲”，又称秦朔10月24号在微信朋友圈发布对“该公司某影视剧深入骨髓的赞赏”，后在10月26号“据说是根据日本野村8月数据，写了所谓字节时间，我们指出这个定性不符合事实，很不严谨，但秦朔先生仍坚持一定要使用该标题，一定要对行业做这个定性”。

公开信息显示，“2026内容创作者嘉年华”10月23日至24日在广州举行，活动由腾讯主办，秦朔受邀登台分享。秦朔10月24日曾在微信朋友圈转发一篇腾讯视频影视剧《兰香如故》的宣传文章，这篇文章发布于秦朔的微信公众号“秦朔朋友圈”。

此后，秦朔星期一（10月26日）在“秦朔朋友圈”发表《可怕的红果与中国互联网的字节时间》一文，引发与李亮的口水战。李亮称这是“用心险恶的捧杀”。

李亮星期四的微博贴文还说：“我们自己讨论，感觉可能是后面‘利益相关方’坚持要他做的这个定性，与他本人原来的专家风格非常不符。”

李亮随后直接点名腾讯写道：“有人推荐我学习由腾讯官方授权，秦朔先生主编的两部书《从连接到激活》《AI大潮下的新质生产力》，我会认真阅读学习。”

李亮星期三（28日）就已发文影射秦朔的“字节时间”论与腾讯有关，秦朔同日回怼称是“胡扯”，还说：“抖音发言人动辄言出恶词，也让我对于他所代表的公司的内容底色多了几分警觉。”

据香港《大公报》报道，中国企业资本联盟副理事长柏文喜将李亮的最新回应评价为“公关打法”，而不是对原有数据争议的进一步学术论证。

柏文喜认为，企业高管可以质疑专家的商业关联，并要求解释合作性质，但在缺乏直接证据时，不宜将这种关联直接解释为受到利益方操控。