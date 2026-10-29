（首尔/香港综合讯）继5月撤出中国大陆家电市场后，韩国科技巨头三星电子据报正在部分撤出香港家电市场，凸显国际家电制造商在市场竞争加剧下的经营压力。

据韩国经济电视台星期二（10月27日）报道，三星香港网上商城已停止销售包括冰箱、洗衣机、空调和吸尘器在内的主要家电产品。

三星香港客服代表称，停售部分家电是由于暂时缺货，他们并未收到任何关于撤出业务的正式通知，但据一名电子行业人士称，三星香港子公司大约在一至两个月前就开始为撤出做准备。

香港家电市场规模估计为2.7万亿韩元（25.87亿新元），当地人均GDP超过5万美元（6万4063新元），历来对进口高端家电需求强劲。2025年，三星在香港冰箱市场以15%的市场份额排名第三，落后于日本日立和美国惠而浦。

报道称，三星部分退出香港市场，凸显了家电市场不同价格区间的竞争加剧，国际家电品牌维持市场份额越来越不容易。

在高端家电领域，三星面临来自日本和美国老牌家电的激烈竞争，与此同时，中国家电制造商在中端和入门级市场加剧了价格战，进一步挤压了三星的市场地位。

据香港01报道，三星应询回复称，公司在香港的业务稳健，一直持续评估并调整产品组合，以切合不断变化的市场环境及消费者喜好。

三星称，目前在香港正将资源集中于发展电视、显示器、音响产品、商用显示器及流动通讯装置，同时强调将维持已售产品的售后服务。

在此之前，三星5月宣布退出中国大陆家电市场，停止销售包括电视、显示器、空调、冰箱在内的所有家电产品，但手机业务不受影响。

《中国经济周刊》此前引述家电行业分析师说，中国家电市场目前几乎被本土品牌一统天下，留给外资品牌的生存空间很小，“（三星）退出是理性选择”。