继撤出中国大陆后 韩国三星家电据报部分退出香港市场
继5月撤出中国大陆家电市场后，韩国科技巨头三星电子据报正在部分撤出香港家电市场。图为一名男子在韩国首尔三星电子瑞草大楼的商场内从三星标志旁走过。 （法新社档案照片）
（首尔/香港综合讯）继5月撤出中国大陆家电市场后，韩国科技巨头三星电子据报正在部分撤出香港家电市场，凸显国际家电制造商在市场竞争加剧下的经营压力。
据韩国经济电视台星期二（10月27日）报道，三星香港网上商城已停止销售包括冰箱、洗衣机、空调和吸尘器在内的主要家电产品。
三星香港客服代表称，停售部分家电是由于暂时缺货，他们并未收到任何关于撤出业务的正式通知，但据一名电子行业人士称，三星香港子公司大约在一至两个月前就开始为撤出做准备。
香港家电市场规模估计为2.7万亿韩元（25.87亿新元），当地人均GDP超过5万美元（6万4063新元），历来对进口高端家电需求强劲。2025年，三星在香港冰箱市场以15%的市场份额排名第三，落后于日本日立和美国惠而浦。
报道称，三星部分退出香港市场，凸显了家电市场不同价格区间的竞争加剧，国际家电品牌维持市场份额越来越不容易。
在高端家电领域，三星面临来自日本和美国老牌家电的激烈竞争，与此同时，中国家电制造商在中端和入门级市场加剧了价格战，进一步挤压了三星的市场地位。
据香港01报道，三星应询回复称，公司在香港的业务稳健，一直持续评估并调整产品组合，以切合不断变化的市场环境及消费者喜好。
三星称，目前在香港正将资源集中于发展电视、显示器、音响产品、商用显示器及流动通讯装置，同时强调将维持已售产品的售后服务。
在此之前，三星5月宣布退出中国大陆家电市场，停止销售包括电视、显示器、空调、冰箱在内的所有家电产品，但手机业务不受影响。
《中国经济周刊》此前引述家电行业分析师说，中国家电市场目前几乎被本土品牌一统天下，留给外资品牌的生存空间很小，“（三星）退出是理性选择”。