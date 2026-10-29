面对中国人工智能（AI）市场的激烈竞争，科技巨头腾讯正尝试发挥旗下庞大的应用生态优势，推动AI代理深入日常工作流程，从既有业务中寻找新增长点。

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生星期四（10月29日）在广东深圳举行的腾讯全球数字生态大会上，宣布推出跨应用AI办公套件BuddyOne。

今年初OpenClaw引发的AI代理热潮席卷中国时，腾讯抢在竞争对手字节跳动和阿里巴巴前推出AI办公产品WorkBuddy，能调用不同AI模型及工具处理办公任务。

新推出的BuddyOne在此基础上，连接腾讯文档、腾讯会议、知识管理工具ima及新发布的腾讯网盘等应用。个人用户只需关联账号，便可授权AI跨应用检索及整合文档和会议资料，协助整理信息、生成内容，无需在不同应用间反复切换。

汤道生指出，传统办公模式以文件为中心，不同工具间缺乏有效连接，影响工作效率。他希望BuddyOne改变这一模式，实现“围绕任务的协同，而不是围绕文件的流转”。

目前BuddyOne仅在中国市场推出，腾讯尚未公布海外上线计划。

企业应用方面，腾讯将WorkBuddy与企业微信整合，并开放接口连接企业内部管理系统，让AI能够在授权范围内调取经营数据、生成分析报告及执行跨系统任务。

汤道生认为，企业应用AI的关键不仅在于提升模型能力，还在于打通不同工具、系统及数据，让AI真正融入业务流程。

他接受彭博社访问时指出，WorkBuddy的崛起反映腾讯至少现阶段更侧重企业AI代理，而非争夺消费级聊天机器人客户，以更有效地实现AI商业化。

作为中国传统科技龙头，腾讯长期在社交媒体和游戏领域占据主导地位，但在生成式AI领域却面临DeepSeek等后起之秀的压力。根据OpenRouter过去一周数据，腾讯混元模型的词元调用量仍落后于DeepSeek及智谱AI的模型。

今年5月，腾讯创办人马化腾将公司AI业务形容为“一艘漏水的船”。与此同时，持续增加的AI投资也带来财务压力，腾讯今年来市值已缩水近四成。

面对日益加剧的竞争与商业化压力，腾讯正尝试将更多重心转向企业AI代理市场，以寻找更可行的商业模式。

汤道生星期四披露，WorkBuddy企业版已应用于50多个行业，覆盖中国企业500强的50%及企业100强的60%，开放平台合作伙伴及开发者数量也超过五万。

不过，WorkBuddy海外业务增长负责人丁佳艺星期三（28日）回答《联合早报》关于投资回报的提问时，没有提供具体营收或盈利数据，仅称包括WorkBuddy在内的产品仍在探索商业模式。

汤道生同天在媒体群访中也坦言，腾讯AI产品仍处于投资及市场培育阶段，部分企业AI解决方案虽已带来收入，但成熟的商业模式仍需较长时间建立。

汤道生星期四（10月29日）在腾讯全球数字生态大会发表主旨演讲。（腾讯提供）

他同时指出，WorkBuddy等产品增长已推高腾讯内部的算力需求。他认为，AI基础设施成本持续上涨，长期难以维持，必须通过优化模型及推理软件提高运算效率。

腾讯第二季资本开支同比大增176%至528亿元人民币（下同，约101亿新元），自由现金流则转为负138亿元。

但腾讯并未因此放慢海外扩张步伐。汤道生披露，公司未来一年将在亚洲、中东、欧洲及美洲扩大数据中心布局，并加快推动WorkBuddy等产品出海。

腾讯星期四也宣布已和国际支付巨头威士（Visa）签署合作备忘录，计划扩大跨境支付、企业AI及代理商务合作，包括探索让AI代理在用户授权下协助选购商品及完成支付。双方尚未公布相关项目推出时间及投资规模。