中国持续推动“人工智能+”赋能之际，官方表示将密切关注人工智能（AI）对就业结构的影响；对于AI产生的替代风险，则要强化监测预警，加强社保体系同就业结构和工作方式变革的衔接。

受访学者认为，技术革命通常会在取代劳动者和创造新业态之间产生“时间差”，目前须做的是控制这种“时间差”带来的负面影响。

中国国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙星期二（11月3日）在发改委召开的一场新闻发布会上，谈到AI对就业的影响时说，将密切关注AI对就业结构的影响，充分激发AI在创造新就业岗位、带动创新创业方面的活力，并推动模型训练师、数据标注员等新职业纳入国家职业分类体系。

他进一步说，对于AI产生的就业替代风险，要强化监测预警，加强社保体系同就业结构和工作方式变革的衔接，做好兜底性和普惠性的社会保障。

过去几年，随着AI应用加速普及，中国官方强调AI赋能就业的同时，也加大对就业替代风险的关注。

中国国务院去年在“深入实施‘人工智能+’行动意见”中提出，要“积极发挥AI在创造新岗位和赋能传统岗位方面的作用”，同时加强AI应用就业风险评估，引导创新资源向创造就业潜力大的方向倾斜，减少对就业的冲击。

中国国务院上月23日发布“适应AI技术发展助力构建就业友好型发展方式”意见稿，则提出拓展新兴领域AI就业新空间，加快开发AI领域新职业。

另一方面，随着全球对AI安全的担忧不断加剧，中国也进一步强调对AI技术发展的安全治理和规范。发改委发言人在发布会上说，将加快推进AI基础性综合性立法，加快完善保障数据、算力、算法等共性要素，以及规范重点应用场景的立法，建立覆盖AI全生命周期的安全标准和伦理准则。

同日，中国金融监管总局副局长肖远企提到，AI投资过度集中正推高其它行业的借贷成本，也引发舆论关注，AI投资热潮是否对传统行业形成挤出效应。

经济学人智库高级经济学家徐天辰告诉《联合早报》，技术革命带来的生产率提升有双重效果，一是替代劳动力；二是规模扩张。此外，若所有企业都大力推行AI降本增效，最终可能导致社会总需求下降，形成“节俭悖论”的局面。

他说，劳动替代和节俭悖论是否发生，取决于AI革命能否产生更多新需求。“汽车取代马车的时代，催生了长途旅行需求。AI时代会产生什么新需求，现在还不明确。”

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈波受访时则以工业革命为例指出，技术革命往往让原有劳动者迅速被替代，“而AI等新技术创造的新业态却不会瞬间出现，这之间会有时间差”。

他认为，很难预设未来AI能创造什么新产业来吸纳劳动力，现在能做更多的是放缓AI对劳动力替代的速度。

徐天辰说，一方面应提高AI新增量，即在特定行业推广AI使用，例如官方提出的“优先在劳动力紧缺、环境高危等岗位推广应用”；同时控制劳动力减量，“不排除未来会看到针对企业裁员的政策指导”。最后，则是加强社会福利体系建设以兜底。

对于中国是否存在AI投资过热挤压传统行业，徐天辰和陈波均给出否定答案，指中国目前是投资需求疲弱。陈波指出，关键是“没有能得到足够好回报的投资标的物”，“‘资产荒’才是它的问题”。