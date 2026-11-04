（纽约路透电）韩国晶片制造商SK海力士计划通过扩大在华生产，为在美国纽约州新建存储晶片工厂筹资，但所需的美国设备对华出口许可据报遭美国政府搁置，令这项在美投资计划受阻。

路透社星期二（11月3日）引述知情人士报道，SK海力士正申请美国出口许可证，为位于中国大连的工厂添置设备。公司认为，提高大连工厂产量有助为在美扩张计划提供资金。

知情人士称，SK海力士旗下Solidigm公司计划投资约450亿美元（575亿新元），在纽约州兴建两座NAND闪存工厂，未来投资总额可能达到约1000亿美元。NAND闪存在断电后仍能保存数据，常用于数据中心存储。

知情人士透露，8月下旬以来，Solidigm高管已与美国商务部官员会面近10次。尽管美方对SK海力士的潜在投资有浓厚兴趣，并希望推动此事达成，但美国商务部主管工业与安全的副部长凯斯勒（Jeffrey Kessler）上周依然在会议上坚持，当局不希望允许更多美国晶片制造设备输往中国，用于技术升级或扩大产能。

不过，美国商务部尚未正式驳回SK海力士的许可申请，双方谈判仍在继续。

路透社指出，这些谈判凸显美国政府面临政策两难：为吸引外资和推动晶片制造回流美国，华盛顿愿意在多大程度上放宽旨在防止美国技术助长中国军力的国安限制。

SK海力士在2020年同意以90亿美元收购英特尔位于大连的NAND工厂。此后不久，美国开始对其认定的中国先进晶片工厂实施全面出口管制。

美国最初给予在华外资晶片工厂相关豁免，但在去年撤销豁免，用年度许可证取而代之，允许供应商在规定数量内向这些工厂出口特定设备和技术。美国商务部去年8月称，无意为中国境内晶片工厂的技术升级或产能扩张发放许可证。