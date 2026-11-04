（香港综合讯）香港持续两年的上市募资热潮逐渐降温，今年来上市搁置率已升至全球金融危机以来最高水平。

彭博社汇编的数据显示，今年来香港约有四分之一的首次公开售股（IPO）交易未能完成。2008年金融危机时，这一比重曾高达40%。

人工智能（AI）产业链企业掀起的融资热潮，推动今年香港IPO募资额突破500亿美元（639.79亿新元）。但过去三个月，随着投资者对AI投资趋于谨慎、股市表现疲弱，以及监管机构加码打击涉嫌扰乱市场的行为，港股上市活动有所放缓。

资产管理公司骏利亨德森投资的投资组合经理杜赫拉（Sat Duhra）认为，香港的IPO窗口并未关闭。只是规模较小的中国大陆企业逐渐发现，折价发行H股所能筹集的资金太少，不足以抵消因此带来的股权稀释、发行费用和流动性风险。

杜赫拉说：“全球资本正涌向规模更大、流动性更强、盈利表现清晰，且具备可信国际发展前景的企业。”

数据显示，今年8月至10月，仅有17家公司在港上市，录得去年2月至4月以来的三个月最低水平。

至于成功上市的企业，融资规模也大幅缩水。上月底登陆港股的苏州东山精密制造股份有限公司，最终筹资额仅为99亿港元（16.1亿新元），还不到原定目标的一半。

据彭博统计，今年来已有至少78家公司推迟或撤回上市计划，或让上市申请失效。相比之下，过去十年这类情况每年仅有约三起。

《国际金融评论》上月披露，物流公司普洛斯（GLP）已将香港上市计划推迟到明年。 原定10月28日挂牌、冲刺港股“工业具身智能第一股”的常州微亿智造，也在招股结束后突然宣布延迟上市。

除了市场表现疲弱，香港交易所今年8月出台新规，将上市申请有效期从六个月延长至12个月，也让企业有更大空间推迟上市，不必重新提交申请。

与此同时，香港证监会近期也加强对IPO的审查力度，并警告投行及其他中介机构，不得参与可能人为夸大IPO需求的安排。