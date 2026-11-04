（华盛顿彭博电）美国晶片巨头英伟达正竭力提高产量，但仍难以满足激增的市场需求。中国人工智能（AI）企业预计，未来几个月只能收到已订购高端晶片中的一小部分。

知情人士透露，阿里巴巴、腾讯、字节跳动及其他中国AI和云计算企业，共向英伟达订购了约600万颗英伟达RTX Pro 5500晶片。按每颗晶片逾1万1000美元（1万4075新元）的价格计算，订单总额约为700亿美元。

根据目前已确认的交付计划，上述中国企业未来四个月仅能收到订单总量的1%。中国主要AI企业预计今年年底前收到数千颗的首批晶片，明年2月左右再收到数万颗。

中国大型云计算企业则预计，随着英伟达有望未来提高产量，截至明年底他们可收到约70万颗晶片，但最终出货量仍可能因产能调整而变。

美国政府禁止英伟达向中国出售其最尖端的晶片，RTX Pro 5500的性能尚未达到触发此类限制的门槛，但它已是中国市场性能最顶尖的AI晶片之一。美国科技媒体The Information 9月报道称，中国政府已释放信号，可能允许阿里和字节等中企采购RTX Pro 5500晶片。

由于全球产能不足，英伟达目前优先供应其最先进、利润率更高的产品，主要被美国AI企业OpenAI和Anthropic等公司采用。

英伟达发言人受询时说：“遗憾的是，美国企业仍受到多重限制：一方面是美国过时的出口管制措施，这些管制甚至涵盖了近五年前发布的游戏类产品；另一方面则是中国针对美国进口产品的限制。”

鉴于英伟达供应紧张，中国大型云服务商很可能会转向国内替代方案，例如华为、寒武纪以及阿里巴巴旗下的平头哥（T-Head）提供的推理晶片，不过，美国对先进晶片制造设备及相关服务的限制，加上高带宽内存的长期短缺，持续制约着中国晶片制造商的产能，并推高了产品价格。