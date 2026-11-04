（香港综合讯）香港廉政公署起诉一名港交所前副总裁，指其涉嫌不诚实取用内部资讯，被告母亲也因涉及相关公司股票投资获利，一同被起诉。

综合香港电台与“香港01”报道，这宗案件星期三（11月4日）在香港东区裁判法院提讯，被告为39岁港交所前副总裁汤宝衡以及其68岁的母亲，两人同被控一项“目的在于使其本人或他人不诚实地获益而取用电脑”的罪名。

香港廉政公署指，两名被告涉嫌在2018年2月至2023年4月期间，非法取用港交所的内部资讯系统，目的在于使二人或他人不诚实地获益。相关贪污调查仍在进行，不排除会有进一步检控。

廉署称，早前接获香港证监会转介的贪污投诉后，对此展开调查发现，汤宝衡涉嫌于案发期间在港交所的内部资讯系统，多次查阅与职务无关的上市公司机密资料，而其母亲的投资帐户此后进行了相关上市公司的股票交易，获利超过50万元（港元，下同，逾8万新元）。

香港廉政公署去年9月就一宗贪污调查向汤宝衡送达通知书，要求他提交法定声明，列明包括他在通知书日期前三年内所拥有或管有的财产。

廉署今年9月起诉汤宝衡，指他无合理辩解而忽略或不遵照通知书的条款，未能提供所需资料，涉及30笔共逾210万元存入其银行帐户的现金款项。

香港在2003年将内幕交易列为刑事罪，2009年首次有内幕交易者被判处监禁。据香港证监会通报，因在2006年联洲珠宝有限公司私有化前进行内幕交易，买入联洲的股份，两名相关人员在2009年被判刑。

其中，投资银行法国巴黎百富勤融资有限公司一名前副总裁被判监禁26个月，并缴付罚款23万元，其女友被判入狱12个月及罚款21万元。