政府将通过借贷资助国家重大基建项目 项目成本须至少40亿元且能用50年

为让各世代以公平和有效率的方式分摊长期基础设施开支，政府将通过借贷来资助国家的重大基础设施项目。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰周一（4月5日）在国会对国家重大建设借贷法令（Significant Infrastructure Government Loan Act，简称SINGA）提出一读，以便政府可以通过借贷来支持国家重大基础设施项目。

SINGA设有严格法律保障机制，包括借贷顶限为900亿元，每年总利息成本不得超过50亿元，以确保政府尽责和可持续地借贷。

此外，借贷所资助项目的成本必须至少40亿元，所建造的基础设施能用上至少50年，并对国家经济、环境和社会可持续起着至关重要作用。这些基础设施也必须由政府持有和掌控。

王瑞杰周一在面簿贴文说：“这是代际公平的做法，而且可让政府利用债务市场来推动新加坡长期发展。凭着新加坡的AAA评级和在当前市场环境下，我们应该能够取得优惠的利率。”

他也强调，所有借贷必须是负责任和可持续的，因为今天的债务得由未来世代偿还。

我国政府曾在1970至1980年代，通过发展借贷法令（Development Loan Act），贷款建造首条地铁线和樟宜机场第一和第二搭客大厦。

90年代起，我国经济迅速起飞，政府总经常收入足以应付经常支出和资助大型基建项目的全额费用，使政府没有借贷的需要。

不过，在下来15年，政府将展开一些重大基础设施项目，如跨岛线和裕廊区域线等新地铁线、应对气候变化的海岸防护线设施，以及深隧道阴沟系统（Deep Tunnel Sewerage System）第二阶段项目等，预料会面对庞大发展支出。

王瑞杰今年2月在国会发表预算案声明时首次提出SINGA。当时他表示，这个做法也可避免政府大幅度增税。

财政部昨日发布的文告说，根据SINGA，借贷顶限为900亿元，这是根据我国下来15年将发展的长期基建项目而制定。政府也考虑在这项法令下发行绿色债券。

财政部强调，政府不能通过借贷来资助经常发展项目。此外，当届政府若要调整借贷顶限和总利息成本门槛，它必须在国会通过新法案。

新加坡金融管理局将代表政府发行新的新加坡政府债券（基础设施)（SGS（infrastructure）)。该局预计在今年第四季发行首个债券。

SINGA预计下月在国会进行二读。