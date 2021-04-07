调查： 商家按时付款比率连续两季度改善

一项最新调查显示，本地商家按时付款比率连续两个季度改善。

新加坡商务信贷资料中心（Singapore Commercial Credit Bureau）昨天发布的最新调查显示，本地商家于今年第一季按时付款的比率比前一季增加1.21个百分点至42.50％。与去年第四季环比上扬2.90个百分点相比，第一季的上升幅度明显较低。

不过，这是按时付款比率连续六个季度下滑之后，连续第二个季度有所回升。若与去年同期相比，商家在今年第一季按时付款的比率还是低了0.70个百分点。

第一季拖延付款的情况大致与去年第四季一样，只是环比减少0.07个百分点至43.08％；与去年第一季相比则增加0.50个百分点。

部分付款在第一季环比减少1.14个百分点至14.42％，但同比则增加3.42个百分点。

从个别行业看，建筑、制造和批发贸易行业拖延付款的比率在今年第一季皆有改善。不过，建筑业依旧是拖延付款情况最严重的行业，比率约54％。

拖延付款比率最低的是批发贸易业（38.96％），其次是制造业（39.05％）。

零售业拖延付款的情况则呈现恶化，第一季环比增加1.13个百分点或同比增加0.78个百分点至42.28％。

个人、酒店与住宿以及会员服务业者拖延付款的情况也增加，导致服务业整体拖延付款比率上升，第一季环比增加0.85个百分点至41.08％，但比去年第一季减少2.24个百分点。

新加坡商务信贷资料中心总裁谢慧卿说：“总体而言，尽管今年第一季的改进有所放缓，本地商家付款情况改善并不令人意外。部分是因为零售和服务业拖延付款比率增加，抵消了建筑、制造及批发贸易业拖延付款比率下降所致。随着未来几个月经济活动逐渐回温，我们预计付款情况将进一步改善。”

商务信贷资料中心是在分析本地企业的超过240万笔付款交易后取得上述数据，该中心是国际商业信用及信息咨询公司邓白氏旗下的机构。

按时付款是指至少九成的账单在约定期限内结清，拖延付款则指超过50％的账单未能在约定期限内结清。部分付款是介于50％至90％。

调查涵盖建筑、制造、零售、服务和批发贸易五个行业。