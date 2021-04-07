调查：逾六成本地家族企业预期今年取得增长

冠病疫情暴发至今一年，普华永道（PwC）调查显示，新加坡的家族企业有信心两年内业务恢复增长，64％受访者预期今年取得增长，而多达90％预期2022年会取得增长。

本地有80家族企业和决策者在去年10月至12月间，参与了普华永道的“2021年全球家族企业调查”。

普华永道指出，虽有73％受访新加坡家族企业以进军新市场或客户领域为要务，仅29％表示它们的数码能力够强，这百分比稍微低于亚太（33％）和全球（38％）。

普华永道新加坡亚太区私营及初创企业服务部主管合伙人吴绍均说：“虽然近年数码已获得商家注意，但新加坡的家族企业依然在数码曲线落后，这是让人担忧的事。造成这情况的主要原因可能包括高昂的推行成本、内部数码基础设施不足，以及缺乏技能。”

他说：“家族企业可以考虑利用新生代成员的新角度，制定一套可持续的数码转型策略，或者一套适合数码时代的业务策略。”

调查报告指出，令人鼓舞的是，超过半数的受访新加坡家族企业正专注于检讨思维、改变或调适业务模式（56％），以及在两年内改进它们的数码能力。

这显示新加坡家族企业的转型将继续保持良好势头，以适应这个不断变化的世界。

在全球各地，数码准备情况有明显的代际差别：认为自己在数码方面很有能力的企业多达41％是已经第三或第四代，而新生代成员已经在46％的数码能力强的企业当中扮演更大的角色。

在对社会的影响方面，逾半（55％）受访新加坡家族企业表示，它们通过为本地社群作出贡献来回馈社会。有接近一半（46％）觉得有机会在可持续业务方法方面扮演领头角色。只有约三分之一（35％）已制定或说明它们的可持续发展策略。

从企业社会责任看，家族企业在确立可持续发展任务方面仍落在后头，同时在这个颠覆时期保护它们的核心业务。

新加坡家族企业感觉有高度的信任、透明度和沟通。超过一半表示家族成员定时就业务进行沟通（60％），清楚感受到公司全体认同的价值观和使命（59％），以及推行了某种治理政策（57％）。

不过，在其他领域就没那么高的比率：不到一半的家族企业有明文阐述公司的价值观和使命（40％），只有约四分之一（26％）的公司制定了接班计划。

吴绍均说：“今年的调查结果与往年并没多大的不同。或许这值得注意的是，因为这显示家族企业的想法并没太大改变，虽然说商业世界已经被这场冠病大流行颠覆了。即便本地家族企业继续致力于多元化、扩充和数码化，可持续发展转型应该是时候成为它们关注的焦点了。”