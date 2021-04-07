纬壹城14年来首个私宅项目本周末推出

位于纬壹城（One-North）的新私宅项目One-North Eden，将于本周末推出。这也是纬壹城相隔14年的首个新私宅项目。

该项目共有165个单位，涵盖一卧房加书房至四卧房高级单位，面积介于517平方英尺和1410平方英尺。

一卧房加书房单位从99万5000元起跳，按517平方英尺而计，相当于尺价1925元；二卧房和三卧房单位分别从128万8000元和176万8000元起跳，相当于尺价约1870元。