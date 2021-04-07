纬壹城14年来首个私宅项目本周末推出 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年4月7日 5:00 AM One-North Eden共有165个单位，涵盖一卧房加书房至四卧房高级单位，面积介于517平方英尺和1410平方英尺。（丰隆集团提供） 字体大小: 小 中 大 位于纬壹城（One-North）的新私宅项目One-North Eden，将于本周末推出。这也是纬壹城相隔14年的首个新私宅项目。该项目共有165个单位，涵盖一卧房加书房至四卧房高级单位，面积介于517平方英尺和1410平方英尺。一卧房加书房单位从99万5000元起跳，按517平方英尺而计，相当于尺价1925元；二卧房和三卧房单位分别从128万8000元和176万8000元起跳，相当于尺价约1870元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 不忍两代人努力付诸东流 第三代毅然涉足传统土木工程业 无心插柳柳成荫“意外”开发成功 学前教育管理系统抢滩区域市场