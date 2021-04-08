装懂一点科学商科生闯精深科技业 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄琇惠 发布 / 2021年4月8日 5:00 AM 龙曼慈（图）与国大食品科学技术系副教授兼副系主任黄德健创办的KosmodeHealth，主要业务是从绿豆、玉米谷物和大麦谷物等农业和食品副产品中提取植物蛋白或纤维，并将它配制成各种含有营养价值的功能性食品。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 交通工程、科技和建筑业，这些一般上是男性主导的行业，鲜少有女性会对它们感兴趣。然而，《万绿丛中一点红》系列访问的三位女企业家，不但勇闯属于比较阳刚的领域，她们更是凭着魄力带领企业创高峰。让我们一起看看“铁娘子”们是怎么以柔克刚，打破男性垄断的局面，在各自的领域闯出一片天。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中小企业 女企业家 不忍两代人努力付诸东流 第三代毅然涉足传统土木工程业 无心插柳柳成荫“意外”开发成功 学前教育管理系统抢滩区域市场