装懂一点科学商科生闯精深科技业

交通工程、科技和建筑业，这些一般上是男性主导的行业，鲜少有女性会对它们感兴趣。

然而，《万绿丛中一点红》系列访问的三位女企业家，不但勇闯属于比较阳刚的领域，她们更是凭着魄力带领企业创高峰。

让我们一起看看“铁娘子”们是怎么以柔克刚，打破男性垄断的局面，在各自的领域闯出一片天。