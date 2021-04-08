不忍两代人努力付诸东流 第三代毅然涉足传统土木工程业 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈紫筠 发布 / 2021年4月8日 5:00 AM 蔡元森看好绿色建筑技术的潜能，希望沿着这个方向把公司转型成提供创新方案的现代化企业。图背景为公司利用新颖技术建造的绿色墙面。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 起初没有打算继承家业也不获家人支持，但因不忍心看到两代人的努力付诸东流，第三代掌舵人毅然涉足不熟悉的土木工程业，并积极推动转型和扩大业务。34岁的蔡元森2012年接管由祖父蔡漳福（已故）和父亲蔡振毓（67岁）于1988年创办的福林建筑工程（Hocklim Engineering）公司。这原本是一家小型的传统土木工程承包商，主要为政府部门建造基础设施如步行道和排水渠等，员工数目在他加入时不到10人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 福林建筑工程 中小企业 家族企业新一代 装懂一点科学商科生闯精深科技业 无心插柳柳成荫“意外”开发成功 学前教育管理系统抢滩区域市场