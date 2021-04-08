不忍两代人努力付诸东流 第三代毅然涉足传统土木工程业

起初没有打算继承家业也不获家人支持，但因不忍心看到两代人的努力付诸东流，第三代掌舵人毅然涉足不熟悉的土木工程业，并积极推动转型和扩大业务。

34岁的蔡元森2012年接管由祖父蔡漳福（已故）和父亲蔡振毓（67岁）于1988年创办的福林建筑工程（Hocklim Engineering）公司。这原本是一家小型的传统土木工程承包商，主要为政府部门建造基础设施如步行道和排水渠等，员工数目在他加入时不到10人。