不忍两代人努力付诸东流 第三代毅然涉足传统土木工程业

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来自 / 联合早报

文 /
陈紫筠

发布 / 2021年4月8日 5:00 AM

　蔡元森看好绿色建筑技术的潜能，希望沿着这个方向把公司转型成提供创新方案的现代化企业。图背景为公司利用新颖技术建造的绿色墙面。（邝启聪摄）
　蔡元森看好绿色建筑技术的潜能，希望沿着这个方向把公司转型成提供创新方案的现代化企业。图背景为公司利用新颖技术建造的绿色墙面。（邝启聪摄）

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起初没有打算继承家业也不获家人支持，但因不忍心看到两代人的努力付诸东流，第三代掌舵人毅然涉足不熟悉的土木工程业，并积极推动转型和扩大业务。

34岁的蔡元森2012年接管由祖父蔡漳福（已故）和父亲蔡振毓（67岁）于1988年创办的福林建筑工程（Hocklim Engineering）公司。这原本是一家小型的传统土木工程承包商，主要为政府部门建造基础设施如步行道和排水渠等，员工数目在他加入时不到10人。

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