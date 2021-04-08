无心插柳柳成荫“意外”开发成功 学前教育管理系统抢滩区域市场

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来自 / 联合早报

文 /
胡渊文

发布 / 2021年4月8日 5:00 AM

LittleLives创办人何珊指出，虽说亚细安市场规模庞大，但进军海外市场并不如所想象的那么容易。（严宣融摄）
LittleLives创办人何珊指出，虽说亚细安市场规模庞大，但进军海外市场并不如所想象的那么容易。（严宣融摄）

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原本想创建一个专门面向孩子的“面簿”，却发展成为学前教育中心管理系统以及沟通的平台，如今已把业务拓展到10个市场。

LittleLives创办人何珊（42岁）谈到公司创办的由来时说：“当时我们想要建立一个链接全球各地孩子们的社交网络，让他们可以互相交朋友。”

这个点子起初取得了成功，获得一些教育部学校的采纳，让孩子们分享故事。不过由于孩子注册该平台需要监护人的同意，最终这并未达到她的初衷，即让各国的孩子交朋友。而且学校的使用率并不高，也不愿意支付多少费用。

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