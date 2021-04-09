新交所与新西兰签协议 合作促进乳制品衍生产品市场发展 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月9日 5:00 AM 新西兰交易所首席执行长马克·彼得森（左）与新交所首席执行长罗文才在Zoom网络视像，为乳制品衍生产品未来在亚洲和更广市场的增长，举杯共庆。（新交所提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡交易所（SGX）与新西兰交易所（NZX）签署战略伙伴协议，合作促进乳制品衍生产品市场的发展。两家交易所将发挥互辅能力，在全球乳制品衍生产品市场加大分销和提高产品交易的流动性。在这个新的伙伴关系下，新西兰交易所计划把它的系列乳制品衍生产品从新西兰交易所衍生产品市场除牌，而相同的衍生产品合同将在新交所重新挂牌。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新交所 新加坡交易所 新西兰交易所 乳制品 衍生产品 挂牌 评股论经 孟文能黄一宗及钱乃骥： 冠病疫情凸显政府与人民 合作应对危机之必要