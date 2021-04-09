新交所与新西兰签协议 合作促进乳制品衍生产品市场发展

新加坡交易所（SGX）与新西兰交易所（NZX）签署战略伙伴协议，合作促进乳制品衍生产品市场的发展。

两家交易所将发挥互辅能力，在全球乳制品衍生产品市场加大分销和提高产品交易的流动性。

在这个新的伙伴关系下，新西兰交易所计划把它的系列乳制品衍生产品从新西兰交易所衍生产品市场除牌，而相同的衍生产品合同将在新交所重新挂牌。