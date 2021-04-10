3月新私宅销量预计回弹至过千单位 本季料推出近2000新单位且高档居多

受访分析师提醒，在政府可能推出降温措施以及可选择项目更多的背景下，买家对私宅价格依然敏感，因此项目价位定在更多人负担得起的水平才能吸引到买家。

我国3月份新私宅销量预计回弹至超过1000个单位，而且高档私宅销量料将创八年来新高。发展商趁着私宅买气回升，在本季估计推出多达近2000个新私宅单位，当中又以高档私宅占多数。

受访分析师指出，随着经济前景更趋乐观，高档私宅表现将比去年更强劲。

但他们提醒，在政府可能推出降温措施以及可选择项目更多的背景下，买家对私宅价格依然敏感，因此项目价位定在更多人负担得起的水平才能吸引到买家。

本地新私宅在2月份卖出645个单位，环比下跌60.5％，结束连续三个月的涨势，但这主要是该月份只有一个新项目推出所致。随着名汇庭苑（Midtown Modern）3月份卖出超过340个单位，以及The Reef At King's Dock和鑫悦府（Normanton Park）持续热卖，估计上个月的销量会强劲回弹。

合登（Huttons）房产集团研究主管李思德接受《联合早报》采访时指出，3月份新私宅销量预计为1178个单位，环比增加八成以上，高档私宅单位占了45.3％或534个单位，是2013年11月以来的新高。当时，高档私宅项目卖出了668个单位。

整体来看，今年第一季新私宅销量约3432个单位。

李思德说：“今年至今高档私宅市场表现强劲，主要是冠病疫情情况稳定，经济前景更趋稳定，提振买家的信心。”

趁私宅买气回升 不少发展商推出新项目

趁着私宅买气回升，不少发展商纷纷推出新项目。今天正式开卖的有靠近世界城的新私宅项目隽峰（Irwell Hill Residences），单人套间价格从99万8000元起跳，相等于每平方英尺2507元。

纬壹城的新私宅项目One-North Eden同天展开预览活动。该项目是纬壹城隔了14年后的首个新私宅项目，共有165个单位，一卧房加书房单位从99万5000元起跳，相当于尺价1925元。

另外，位于格兰芝路的启格佳苑（Grange 1866）上周已展开预览活动，预计下周开卖，尺价从2700元起跳。

其他可能在第二季推出的新项目包括：丹戎巴葛的柏南华庭（One Bernam）、坎贝拉连路（Canberra Link）的Provence Residence、汤申路的Peak Residence、武吉知马一带的Perfect Ten，以及乌节经禧路的Klimt Cairnhill等。

这些项目的单位总数为1987个，而且除了Provence Residence是执行共管公寓（EC）外，大多是位于核心中央区的高档私宅项目。

博纳产业（Propnex）总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）受访时说，现在楼市行情看好，不少买家都进场选择心仪房子。据他所知，隽峰就已收到有意购买买家的约500张空白支票，估计本周末可卖出200多个单位。

不过他指出，买家对私宅价格依然敏感，尤其是现在新项目多了，他们选择也多了，发展商定价时不宜偏高，否则将难以吸引到买家。

担心政府推出降温措施 一些买家较小心谨慎

另一方面，楼市越来越火热，引发一些买家担心政府可能推出降温措施，变得较小心谨慎。

对此，ERA产业主要执行员林东荣说：“政府一直在密切留意市场，主要担忧是国人的买房负担能力，特别是利率上扬时，这些人是否有能力偿还房贷。”

他认为，银行现在评估房贷申请时，须用3.5％利率计算贷款分期付款额，即使它们实际上收取1％左右的较低利率。这种谨慎方法有助于确保借贷者在利率升至3.5％的情况下，仍有能力偿还房贷。