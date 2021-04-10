黑白屋吸引外派人员与本地人租用

一场冠病疫情改变了许多人对住屋的要求，不少人在疫情时期居家办公，对较大面积的单位有更大需求。一些人也因疫情关系，开始向往绿意环绕的居住环境。

这使得向来只租不卖的国有黑白屋，近期受到关注，不仅吸引了外派人员，也吸引移居本地多年的永久居民和土生土长的公民。

所谓黑白屋（black and white house），指的是殖民地时代英国人为公务员与官员建造的房屋。它们建于1898年至1941年间殖民地时代，因通常漆上黑白两色而得名，形成外型独具一格的本地住宅类别。