黑白屋吸引外派人员与本地人租用 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 实里达约有200栋黑白屋。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 一场冠病疫情改变了许多人对住屋的要求，不少人在疫情时期居家办公，对较大面积的单位有更大需求。一些人也因疫情关系，开始向往绿意环绕的居住环境。这使得向来只租不卖的国有黑白屋，近期受到关注，不仅吸引了外派人员，也吸引移居本地多年的永久居民和土生土长的公民。所谓黑白屋（black and white house），指的是殖民地时代英国人为公务员与官员建造的房屋。它们建于1898年至1941年间殖民地时代，因通常漆上黑白两色而得名，形成外型独具一格的本地住宅类别。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 房地产解码 黑白屋 房产 首个向亚细安秘书长递交文件签约国 我国完成核准区域全面经济伙伴协定 企业转型助推高去年新创职位比率 技能与工作条件不匹配问题仍存在