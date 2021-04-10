海指本周仅微升 分析师认为走高趋势不变

新加坡股市昨日连续第四天下滑，致使全周表现持平。反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数自周一劲扬越过3200点水平之后，便连续四天徐徐下滑，昨日小跌1.86点或0.06％，闭市报3184.54点。一周来看，海指本周仅微涨0.09％。

昨日一个有利消息是，纽约隔夜股市上涨并守在近期高位附近。不过，由于美国首次申请失业救济金人数出乎意料继续上升，美国10年公债收益率昨日本地早盘时一度跌破1.63％，午盘较后时才回到了1.66％以上，纽约三大股指的期货到本地傍晚时分仍涨跌不一。亚洲股市昨日多数下跌。