海指本周仅微升 分析师认为走高趋势不变

订户

来自 / 联合早报

文 /
王阳发

发布 / 2021年4月10日 5:00 AM

字体大小:

新加坡股市昨日连续第四天下滑，致使全周表现持平。反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数自周一劲扬越过3200点水平之后，便连续四天徐徐下滑，昨日小跌1.86点或0.06％，闭市报3184.54点。一周来看，海指本周仅微涨0.09％。

昨日一个有利消息是，纽约隔夜股市上涨并守在近期高位附近。不过，由于美国首次申请失业救济金人数出乎意料继续上升，美国10年公债收益率昨日本地早盘时一度跌破1.63％，午盘较后时才回到了1.66％以上，纽约三大股指的期货到本地傍晚时分仍涨跌不一。亚洲股市昨日多数下跌。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容