海指本周仅微升 分析师认为走高趋势不变 订户 来自 / 联合早报 文 / 王阳发 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 新加坡股市昨日连续第四天下滑，致使全周表现持平。反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数自周一劲扬越过3200点水平之后，便连续四天徐徐下滑，昨日小跌1.86点或0.06％，闭市报3184.54点。一周来看，海指本周仅微涨0.09％。昨日一个有利消息是，纽约隔夜股市上涨并守在近期高位附近。不过，由于美国首次申请失业救济金人数出乎意料继续上升，美国10年公债收益率昨日本地早盘时一度跌破1.63％，午盘较后时才回到了1.66％以上，纽约三大股指的期货到本地傍晚时分仍涨跌不一。亚洲股市昨日多数下跌。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡股市 本地股市 海峡时报指数 海峡指数 海指 成份股 国债收益率 初请失业救济金 股指期货 星狮物流商产信托 怡和策略 每股0.28元IPO 宜康医疗保健将重新上市 首个向亚细安秘书长递交文件签约国 我国完成核准区域全面经济伙伴协定