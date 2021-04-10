全球最昂贵高端生活城市 我国排名从第五位退居第九

瑞士宝盛集团昨天公布的报告显示，我国在亚太排行榜名列第五，排在之前的城市是上海、东京、香港和台北。

由于全球旅游业受冠病疫情重创，新加坡在全球最昂贵高端生活城市排行榜从第五位退居第九，在亚太则排名第五，排在新加坡之上的亚太城市有上海、东京、香港和台北。

瑞士宝盛集团（Julius Baer）昨天（4月9日）公布的《2021年全球财富及高端生活报告》显示，我国豪车价格仍是全球25个受调查城市中最高，这是因为受高昂的拥车证价格和汽车税费影响。

与邻近城市相比，新加坡的精致餐饮、男西装、女性包包和律师费的价格可能更高。不过，名牌女鞋已在去年成为新加坡负担得起的商品。自2019年以来，以美元计算的名牌女鞋价格跌了两成。

报告指出，本地房地产市场一直都稳健，即便去年全年经济衰退，但私宅销量的表现依然强劲。

瑞士宝盛预测，本地奢侈品市场规模将在2020年至2025年间取得8％的年均复合增长率。

瑞士宝盛银行亚太研究主管马修斯（Mark Matthews）在线上媒体发布会上说，从今年首两个月的出口和制造业产值的数据可看出，新加坡从疫情中复苏得特别快，且也是疫苗接种进度最快的亚洲国家，因此本地消费前景依然稳健。

他说：“由于本地消费者的积压需求相当高，加上国际边境开放后的旅客需求会回升，所以相信今年的奢侈品和高端服务价格和消费会大幅改善。”

调查所追踪的全球奢侈品和高端服务价格当中，女鞋的跌幅最大，达11.7％，酒店套房和名酒则分别下跌9.3％和5.6％。领涨的商务舱航班价格上涨11.4％，其次是威士忌酒和手表。

这项调查追踪全球25个主要城市的20种奢侈品和高端服务价格走势，包括住宅、商务舱航班、汽车、首饰、激光眼科手术、手表和律师费等。

不过，随着疫情间的生活趋势和零售业情况改变，所追踪的商品和服务有些变动，钢琴、婚宴成本、美容服务和私人教练，由脚踏车、健康保险、跑步机和技术配套所取代。