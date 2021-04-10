每股0.28元IPO 宜康医疗保健将重新上市

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来自 / 联合早报

文 /
周岳翔

发布 / 2021年4月10日 5:00 AM

　宜康医疗保健创办人兼执行主席王再保（中）表示，重新上市是为了站稳脚步以迅速朝海外扩展。两名子女从旁辅助，包括副首席执行官王慧明（左）及扩展主管王心德博士。（萧紫薇摄）
　宜康医疗保健创办人兼执行主席王再保（中）表示，重新上市是为了站稳脚步以迅速朝海外扩展。两名子女从旁辅助，包括副首席执行官王慧明（左）及扩展主管王心德博士。（萧紫薇摄）

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又有一家本地企业在新加坡交易所重新上市。积极开拓中国市场的宜康医疗保健（Econ Healthcare）首次公开售股（IPO），每股售价0.28元，上市时市值估计7200万元。

与日前上市的电子产品制造公司快捷达环球（Aztech Global）一样，这两家公司曾是我国交易板上的“熟面孔”，除牌私有化后又再度向本地资本市场敲门。

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