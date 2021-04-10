每股0.28元IPO 宜康医疗保健将重新上市

又有一家本地企业在新加坡交易所重新上市。积极开拓中国市场的宜康医疗保健（Econ Healthcare）首次公开售股（IPO），每股售价0.28元，上市时市值估计7200万元。

与日前上市的电子产品制造公司快捷达环球（Aztech Global）一样，这两家公司曾是我国交易板上的“熟面孔”，除牌私有化后又再度向本地资本市场敲门。