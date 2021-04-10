每股0.28元IPO 宜康医疗保健将重新上市 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 宜康医疗保健创办人兼执行主席王再保（中）表示，重新上市是为了站稳脚步以迅速朝海外扩展。两名子女从旁辅助，包括副首席执行官王慧明（左）及扩展主管王心德博士。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 又有一家本地企业在新加坡交易所重新上市。积极开拓中国市场的宜康医疗保健（Econ Healthcare）首次公开售股（IPO），每股售价0.28元，上市时市值估计7200万元。与日前上市的电子产品制造公司快捷达环球（Aztech Global）一样，这两家公司曾是我国交易板上的“熟面孔”，除牌私有化后又再度向本地资本市场敲门。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 阿布扎比主权财富基金旗下 晶片制造商格芯拟在美上市 首个向亚细安秘书长递交文件签约国 我国完成核准区域全面经济伙伴协定