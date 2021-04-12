美国股市还能牛多久？

上星期五，美国道琼斯工商指数以及标准普尔500指数双双再创新高，而纳斯达克指数则收复失地，以高位收市。今年以来，这三大指数分别上涨10%、9.9%以及7.9%。与去年3月23日的低点比较，它们分别暴涨82%、85%以及103%。

这是美国股市历史上牛市持续最长的时间。在2008年全球金融危机后，美股在2009年3月9日跌至谷底，象征着牛市的开始。虽然去年美国股市受疫情冲击，曾经一度陷入技术性的熊市，但它很快地反弹。从2009年3月9日至今，美股牛市已持续了145个月。