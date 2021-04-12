总裁李德明： 易通要从车资卡迈向数码转型

总裁会客室

易通公司总裁李德明指出，易通公司的主要优势是拥有庞大的客户群，可以先利用这点来吸引商家加入奖励平台，过后才吸引他们加入预计在今年底推出的数码服务平台，与他们建立双赢的合作伙伴关系。

说起家喻户晓的易通卡（EZ-Link），大家第一个联想到的必定是搭乘地铁、轻轨列车与巴士时随身携带的储值卡。

然而，易通公司总裁李德明想要打破易通卡即“一卡在手”的传统印象，它将不仅仅是用来乘搭公共交通工具，而是正在转向“多合一”的易通电子钱包。

李德明（49岁）接受《联合早报》专访时说：“我们的目标不仅限于公共交通领域，且还包括新加坡的零售和生活领域，以及在新加坡以外的任何地方。”

目前，易通卡的发行量超过4000万张，除了用来乘搭公共交通工具，公众也可以利用易通卡或电子钱包在超过1万家实体店消费。

接下来，易通公司要打造的是全方位的移动支付系统，吸引商家加入易通公司的数码服务平台，让用户可以直接支付外卖、杂货和流媒体服务等方面的消费，满足中低收入群体和线上购物的需求。

当前业务过于“实体”

若不转型就会被超越

李德明说：“易通公司的主要优势是拥有庞大的客户群，我们可以先利用这点来吸引商家加入奖励平台，过后才吸引他们加入预计在今年底推出的数码服务平台，与他们建立双赢的合作伙伴关系。为了支持本地小型企业，我们甚至让商家免费使用奖励平台。”

易通奖励平台目前有超过200个商家，皆来自非营利、餐饮、电子商务和服务领域。

他说：“我们知道当前的业务过于‘实体’。所以我们必须转型，否则其他同行就会超越我们。虽说今天还有交通的业务，但我们不知道明天的交通会不会转型。”

不过，易通公司要成功转型的关键，是必须把用户连接到易通应用软件。截至去年12月底，易通应用的下载次数达130万次。

公司目前的一大挑战是鼓励年长者转向使用易通应用，毕竟这群客户不少，60岁以上的客户有将近100万人。公司的目标是在2024年前有一半的年长用户改为使用易通应用，整体用户则是提高到七成使用。

李德明说，易通公司的策略是把焦点放在用户身上，留意客户的需求和习惯的改变，以及积极改善客户的体验，小学生、中学生、毕业生、已婚人士、父母亲等客户群的需求都时常改变。

这样一来，公司才可以针对不断改变的消费模式，提供更多个性化和优质服务给客户，利用科技来解决客户的痛点。

至于开拓海外市场的计划，易通公司希望一旦各国边境开放后，把应用范围扩大到更多领域和国家。目前，公司业务分布于新加坡、日本和马来西亚。

在疫情期间，公司主要专注把旅游通行卡改良为数码版，以便在边境开放后抓住入境游客市场的机遇。出境游客市场方面，公司会进一步加强与支付宝（AliPay）的合作，把海外移动付款业务扩大至日本以外的国际支付网络。

李德明指出，虽然易通卡目前的使用率已回升到75％至80％，但长期来看，易通卡的使用量势必回不去疫情前的水平，因为居家办公的趋势已经影响外出的人数。

为各年龄层提供价值

是核心优先考量之一

目前市面上已有各种不同的无现金支付平台，苹果、谷歌、阿里巴巴、腾讯等科技巨头抢先一步推出电子支付平台，本地私召车服务业者Grab和新电信（Singtel）也分一杯羹。本地三大银行也纷纷推出自家的支付平台。

询及在面对众多竞争对手的情况下要打入数码支付领域是否已经太迟，李德明表示，公司起步可能不像其他支付领域的业者那般快，但公司的首要考量未必是与这些私人公司竞争。

他说：“除了商业目标和利润，我们的核心优先考量之一是为各年龄层的消费群提供价值。对我们而言，建立可持续的业务模式始终更重要，这样才能在未来多年继续为公众服务。”

李德明也强调，真正的数码转型计划，不单要引进新科技，还须要先制定业务模式，改变公司整个文化和结构，然后运用科技来推动业务策略，才能加快整个团队的步伐。易通公司目前的员工不超过150人。

寻找科技人才也是另一个挑战。政府大力推广数码化、本地会有四家数码银行面市，以及本地在聘请外国人才方面也相当严格，皆导致市场上的科技人才越来越难找。