美华国际 Mewah International

这只股票于2011年元月18日上升至1.23元，旋进入五波跌势。同年10月10日股价下试0.365元，随即于该周每周一杆图以“主要转向”信号完成了第（1）波。2012年2月21日股价回扯至0.665元结束了第（2）波，遂进入具五波的第（3）波跌势。2016年11月4日股价下滑至0.20元，并于其每日、每周及每月一杆图皆以“主要转向”信号为第（3）波画下句号；接着回扯至2017年2月28日的0.36元，又于其每日及每周一杆图以“主要转向”信号完成了第（4）波。2020年3月23日股价下探0.18元，且于当天以“主要转向”信号结束了第（5）波，旋进入升势。截至今年3月18日股价已经上升至0.435元。由于股价自2016年10月的0.24元下滑至上述的0.18元，期间其“动力”信号却渐渐上升，如今已经进入正号界域。估计短期回扯，股价当向下填补介于0.365元与0.35元及介于0.33元与0.32元的缺口，过后重返升势，并当试0.665元的阻力点。

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