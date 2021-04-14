政府将推出企业创新计划 催生更多具国际竞争力公司

我国已有逾40家企业创投公司（corporate venture），政府在未来几周将正式推出企业创新计划（Corporate Venture Launchpad），进一步支持业界发展更多具备国际竞争力的公司。

经发局施耐德联手 培育创投公司推创新模式

新加坡经济发展局（EDB）的创投机构New Ventures与法国施耐德电气（Schneider Electric）联手培育的第一家企业创投公司——NaviX Solutions，昨天推出企业电力与冷却基础设施即服务（Infrastructure-as-a-Service）的创新商业模式。

经发局与施耐德于2019年签署合作备忘录，施耐德承诺在四年内投资1600万元，培育四家以新加坡为总部，并具备国际发展潜能的新企业。

经发局和施耐德将一同投资NaviX Solutions，但未披露金额。

NaviX Salutions总裁柯林博（Simon Claringbold）说，公司将在新加坡设立全球总部，预计可创造大约100个就业机会。

NaviX Solutions的商业模式强调轻资产，客户无须通过大量前期资本支出购置电力与冷却系统，而是根据消费定价模型，以更加灵活的每月订购机制来支付费用。

NaviX Solutions将负责有关电力和冷却系统的设计与建置以及管理与维护，同时结合数据分析，优化和提升系统的使用效率。

经发局新创业执行副总裁朱兴栋说，施耐德创建新业务的方法是发展企业创投公司的领先模式。

他认为，施耐德这么做可以灵活测试新的商业模式，追求与它的核心业务相辅相成的商机。

朱兴栋也说，像施耐德这样的大型企业，能为企业创投公司创造竞争优势，包括客户网络、完整的供应链与分销渠道，以及相关领域的专业知识。

本地逾40企业创投公司 大部份是在过去三年孕育

我国目前已有超过40家企业创投公司，大部份在过去三年所孕育。朱兴栋透露，New Ventures将在未来几周内正式推出企业创新计划，支持更多公司寻求创新的增长途径，如施耐德创建了NaviX Solutions。

政府在今年的财政预算案中宣布，接下来三年拨出240亿元，其中将投资在三个主要平台，打造蓬勃的商业环境和企业创新生态系统，企业创新计划是平台之一。